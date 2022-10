Na smrť od Jozefa Kariku v novom zberateľskom vydaní

Na smrť I. a II. od Jozefa Kariku detailne približuje vojnu mafiánskych rodín v Amerike, ako aj vzostup nacizmu v Nemecku, Noc dlhých nožov, Krištáľovú noc, nacistické programy eutanázie, vyhladzovacie operácie na východnom fronte a fungovanie koncentračných táborov.

Román sa odohráva v rokoch 1928 – 1945 v Československu, Nemecku, Spojených štátoch, Poľsku, na Ukrajine, v Pobaltí a vrcholí v čase Slovenského národného povstania. Karika ponúka desivú pripomienku, ako málo stačí, aby z nás spadla civilizačná škrupina a zmenili sme sa na kruté, bezcitné monštrá.

Československo roku 1928.

Dvaja kamaráti, maturanti z Ružomberka, Žid Viktor a Nemec Karol, neúmyselne zabijú syna miestneho podnikateľa.

Viktor uteká k príbuzným do New Yorku a stáva sa členom mafiánskej organizácie Murder, Inc.

Karol študuje medicínu v Mníchove a pod vedením Reinharda Heydricha sa mení na oddaného stúpenca nacistickej ideológie. Ocitajú sa tak na opačných stranách rodiaceho sa vojnového besnenia…

Pri príležitosti 10. výročia prvého vydania vychádza vo vydavateľstve Ikar román Na smrť I. a II. ako súborné dielo v exkluzívnom zberateľskom prevedení. Na obálke knihy je použitý parciálny UV lak a razba striebornou fóliou na dosiahnutie metalického efektu. Kniha je vytlačená dvojfarebne na bezdrevnom papieri a doplnená predsádkami z červeného surbalínu potlačenými čiernou farbou. Má dve farebné záložky (lacetky), čiernu a červenú.

Kniha vyniká unikátnou červenou farebnou oriezkou, ktorá je potlačená čiernou farbou a vytvára mramorový efekt. Knižný blok bol vytlačený v tlačiarňach TBB v Banskej Bystrici, odkiaľ putoval do Nemecka do kníhviazačskej dielne Richarda Mayera v Esslingene, kde sa vyhotovila spomínaná mramorová oriezka. Finálne knihárske spracovanie spolu s obálkou sa realizovalo v tlačiarňach TBB v Banskej Bystrici.

Autorom obálky je renomovaný český grafický dizajnér Emil Križka. Toto jedinečné vydanie určite patrí k tomu najkrajšiemu na slovenskom knižnom trhu.

Karika majstrovsky vykreslil ľudské utrpenie a beštialitu toho obdobia. Nehral pritom iba na efekt. Postupný prerod Viktora, dovtedy nafúkaného a sebaistého gangstra, z ktorého sa stane troska snažiaca sa prežiť a chrániť svojich blízkych i priateľov.

Je to kniha o holokauste, ktorú Karika spracoval výsostne beletristicky, neubíja faktami, no evidentne má všetko naštudované do najmenších detailov. Je precízny a autentický. Vystaval špičkový historický triler, za ktorým cítiť obrovský kus práce.

„O niekoľko dní prišiel Mengele s vynikajúcou správou. Podarilo sa mu vyliečiť nómu, vynašiel spoľahlivý liečebný postup. Všetkým nadšene rozprával, že tajomstvo spočíva v správnej kombinácii neosalvarsanu a očkovania proti malárii. Zachránil aj malých pacientov v pokročilom stupni ochorenia. Vznášal sa od radosti, dvojčatám rozdal neobvyklé množstvo cukríkov. Potom poslal všetky deti z cigánskeho tábora do plynu.

Vyliečenú stovku aj zvyšných šesťsto.

Už ho nič nerozptyľovalo.

Všetku pozornosť upriamil na dvojičky a deti vo svojom pokusnom bloku.“

Milan Buno, knižný publicista

