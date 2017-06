NA STK vypracovala ministerstvu návrh, ako rozšíriť sieť STK

Bratislava, 6. júna 2017 ( WBN/PR ) – Experti združení v Národnej asociácii STK (NA STK) navrhli vytvorenie pracovnej skupiny na ministerstve dopravy, ktorá má za cieľ riešiť ďalší postup štátu pri rozširovaní trhu staníc technickej a emisnej kontroly. Rokovania zástupcov štátu s odbornou verejnosťou o liberalizácii trhu prichádzajú po vyslovení jednoznačného nesúhlasu s nezodpovedným uvoľnením legislatívnych pravidiel.

Národná asociácia STK apeluje na zodpovedných zástupcov štátnej správy, že nekontrolované rozširovanie siete nezvratným spôsobom poškodí záujmy bežných ľudí a štátu. Opiera sa pritom o skúsenosti zo zahraničia, jasným negatívnym príkladom je susedné Poľsko.

Keďže na Slovensku momentálne hovoríme o rovnakom probléme, ktorý bol pred rokom riešený v Českej republike, NA STK navrhuje prevziať riešenie od našich susedov.

Výpočet potreby ďalšej kapacity STK by mal vychádzať z reálnej situácie v danom okrese, teda nielen z počtu registrovaných vozidiel v okrese, ale hlavne z počtu skutočne realizovaných kontrol v danom okrese. Počty kontrol ktoré sa odvíjajú od rýchlosti meraní, počtov technikov a dĺžky prevádzkovej doby, a ak stanica z akýchkoľvek dôvodov nestíha, musí sa kapacita zvýšiť aby motoristi nečakali.

Výpočet kapacitnej potreby a skutočne prevedených technických kontrol by ustanovil všeobecne záväzný právny predpis. Podklady potrebné pre výpočet sa stanovia z evidencie vozidiel a informačného systému technických kontrol, uvádza sa v návrhu predstavenom na stretnutí pracovnej skupiny vzniknutej pod ministerstvom dopravy.

Bezpečnosť je dôležitá pre všetkých

„Chceme, aby technické a emisné kontroly skutočne napĺňali svoj účel. Iba za takých okolností dáva predsa naše podnikanie zmysel. Nie je prekvapením, že akýkoľvek kontrolný orgán sa neteší v očiach verejnosti priveľkej obľube. Práve stanice STK však na konci dňa výrazným spôsobom zodpovedajú za bezpečnosť cestnej premávky, ktorá je v záujme nás všetkých,“ konštatuje tajomník NA STK Peter Hulman.

Rokovania odborníkov NA STK na úrovni pracovnej skupiny na ministerstve dopravy sú aktuálne v úvodnej fáze. Prvé stretnutie je naplánované na koniec tohto týždňa. Skupina expertov bude zasadať na základe predchádzajúcej dohody so štátnym tajomníkom ministerstva Viktorom Stromčekom. „Náš postoj k liberalizácii ako téme rokovaní je konzistentný a vecný. Opierame sa o vlastné skúsenosti z praxe doplnené cenným know-how zo zahraničia. Sieť staníc je možné rozširovať kontrolovane a tam, kde je to naozaj potrebné. Avšak s dôrazom, aby z trhu súčasne vymizli čierne ovce nedodržiavajúce predpísané štandardy a postupy,“ vraví P. Hulman.

Bolo by nesprávne rozširovať sieť pred tým, ako sa na trhu staníc STK spraví poriadok. „Vznik pracovnej skupiny nás napĺňa optimizmom, že s rovnakými logickými úvahami budú pracovať aj úradníci na ministerstve dopravy a samozrejme zákonodarcovia v neskorších fázach,“ podčiarkol P. Hulman.

Hroziaci konflikt s pravidlami EÚ

Ministerstvo dopravy pôvodne na rokovanie vlády chcelo predložiť návrh uvoľnenia trhu staníc STK, ktorý je však v rozpore s cieľmi smernice Európskej únie. Rokovanie o tomto bode bolo nateraz prerušené. Na Slovensku sa tak mohol na niekoľko mesiacov nekontrolovane a nezodpovedne uvoľniť trh staníc STK.

Išlo by pritom o netradičný paralelný proces, kedy by sa do praxe zavádzali dve rôzne novely toho istého zákona. Ministerstvo presadzuje liberalizáciu, no zároveň musí Slovensko prijať európsku smernicu, ktorá sa zaoberá bezpečnosťou cestnej premávky, kde práve efektívna sieť staníc STK má veľký dopad, tvrdia odborníci z Národnej asociácie STK. Upravuje sa tak zákon, ktorý o pár mesiacov prestáva platiť. Navyše, Slovensko by v čase pred uplynutím lehoty na prevzatie akejkoľvek smernice EÚ nemalo prijímať zákony, ktoré by ohrozovali zámer európskych úradníkov.