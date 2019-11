Na strednej škole v USA sa strieľalo, šiesti ľudia utrpeli zranenia

K ďalšej streľbe na škole došlo vo štvrtok v Spojených štátoch, podľa aktuálnych informácií pri nej utrpeli zranenia najmenej šiesti ľudia. Streľba sa podľa agentúry The Associated Press (AP) odohrala na strednej škole v meste Santa Clarita v južnej Kalifornii a útočníkom bola podľa polície „čierno odetá osoba mužského pohlavia„. Podľa hovorcu miestnych požiarnikov Christophera Thomasa nie je zatiaľ jasné, či zranenia šiestich ľudí pochádzajú zo streľby, alebo ich utrpeli iným spôsobom. Nevie sa zatiaľ ani to, či útočníkom bol študent školy, alebo niekto iný.