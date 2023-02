Na súde v kauze vraždy Niguta vypovedal svedok Kakalejčík a opísal, ako na neho niekto strieľal neďaleko Košíc

Výsluchmi svedkov na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Banskej Bystrici v pondelok pokračuje hlavné pojednávanie s Radovanom V. obžalovaným za objednávku dvoch vrážd a Ladislavom A. za zločin úkladnej vraždy.

Podľa prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry jedna objednávka vraždy bola dokonaná zastrelením príslušníka východoslovenského podsvetia Róberta Niguta obžalovaným Ladislavom A. Inú objednávku vraždy predtým práve Nigut nedokonal, keď neúspešne strieľal neďaleko Košíc na podnikateľa Mariána Kakalejčíka.

Obidvaja obžalovaní pred súdom vinu popreli. Svedok a poškodený Kakalejčík v pondelok povedal, že neverí, že by si objednávku jeho vraždy objednal obžalovaný Radovan V.

Kakalejčík netušil, čo sa stalo

Práve k neúspešnému pokusu vraždy vypovedal svedok Kakalejčík, ktorý popísal udalosť z piatka 9. augusta 2013, keď išiel do práce v smere rekreačného strediska Jahodná.

„Zo zadu išlo auto akoby ma prenasledovalo a svietilo mi diaľkovými svetlami. Spomalil som, aby ma obišlo. Keď išlo okolo mňa, tak do mňa narazilo bokom a počul som zvuk ako nejaké prskavky,“ popísal svedok, ktorý po zastavení ušiel do lesa a následne zavolal kamarátovi, ktorý ho odviezol do nemocnice. Vtedy netušil čo sa stalo, a to, že na neho strieľali sa dozvedel až od policajtov v Košiciach.

Obžalovaný svedkovi dlžil tisíce eur

Svedok ďalej vypovedal o tom, že obžalovaný Radovan V. mu pol roka dlžil 400-tisíc eur, ktoré mu mal práve v tom období splatiť. Peniaze pochádzajúce z nadmerného váženia železa mal dať obžalovanému do úschovy sprostredkovane cez ďalšieho známeho.

„K vyplateniu už nedošlo, ani sme sa nevideli. Bral som to, že je to pasé,“ dodal Kakalejčík, ktorý sa podľa jeho slov s Radovanom V. poznajú od detstva a boli kamaráti. Svedok tiež uviedol, že neverí, že by si obžalovaný objednal jeho vraždu, lebo si vždy pomáhali a nikdy nebol medzi nimi konflikt.

Kakalejčík spomenul aj to, ako ho vydierali neznámi policajti, ktorí vedeli o jeho kšeftoch so železným šrotom a podľa jeho slov im vyplatil 100-tisíc eur.

Viac sa už nevideli

Obžalovaný Radovan V. uviedol, že keď chcel svedok vyplatiť tých 400-tisíc eur, tak mu ich chcel poslať na účet, ale on trval na hotovosti. „Preto som potreboval viac času, aby som mu to pripravil,“ uviedol obžalovaný s tým, že k tomu potom nedošlo, lebo sa na dohodnutom mieste nestretli a on odišiel na dovolenku.

Cez písané správy komunikovali spolu, že to nevadí, ale od vtedy sa viac nevideli. Radovan V. trvá na tom, že peniaze sa mali vyplatiť na konci a nie na začiatku augusta.

V procese v januári už vypovedal spolupracujúci obvinený František D. mladší, ktorý prehovoril o ukrývaní Niguta a o dohode jeho likvidácie za 30-tisíc eur.

Obžalovaným hrozí až doživotie

Skutky sa podľa obžaloby stali v roku 2013 a vzájomne súvisia.

„V prípade uznania viny obžalovaným hrozia výnimočné tresty 25 rokov až doživotie,“ dodal prokurátor s tým, že Ladislav A. je už vo výkone trestu odňatia slobody za iné vraždy, kde bol právoplatne odsúdený na 25 rokov, a Radovan V. je vo väzbe.

Našli sa pozostatky

Pozostatky príslušníka východoslovenského podsvetia Róberta Niguta polícia vykopala 14. júla 2022 pri obci Dolný Chotár v okrese Galanta. Identitu obete potvrdila následne analýza DNA.

Najvyšší súd SR potvrdil v apríli 2018 Nigutovi doživotný trest za členstvo v zločineckej skupine Róberta Okoličányho a viacero vrážd. Už vtedy bol však nezvestný a konalo sa proti nemu ako proti ušlému, pričom hľadaný bol aj Interpolom. Nigut zmizol v roku 2013 po tom, čo sa mu v lokalite Jahodná pri Košiciach nepodarilo na objednávku zavraždiť podnikateľa z Gelnice.

Prípad vraždy mafiána Niguta je už na súde, obžalovanej dvojici vytýčil termín pojednávania

Z vraždy Niguta obvinili pôvodne štyroch ľudí, okrem Radovana V. a Ladislava A. aj Františka D. ml. a Juraja B. Tí podľa medializovaných informácii spolupracujú s orgánmi činnými v trestnom konaní.