Na Vianoce chcú byť Slováci hlavne doma s blízkymi. Vycestovať plánuje minimum z nás

Najnovší prieskum, ktorý zrealizovala spoločnosť Coca-Cola ČR/SR, ukazuje, že Slováci sa na Vianoce dobre pripravujú. Zhruba 38 % z nás totiž nakupuje darčeky priebežne počas troch mesiacov pred Vianocami. Ďalších 34 % oslovených Slovákov sa do nákupov pustí počas adventu. Pre viac ako 73 % oslovených je na Vianoce najdôležitejšia domáca pohoda. Tri pätiny Slovákov majú najradšej sledovanie rozprávok a približne rovnaký počet na Vianociach oceňuje hlavne prítomnosť najbližších. Cestovať a opustiť svoju rodnú krajinu plánujú počas sviatkov len 2 % zo všetkých oslovených.

Vianoce sú pre Slovákov obdobím magickej atmosféry a dobrého jedla a pitia

Dobré jedlo a pitie je ďalším neodmysliteľným prvkom slovenských Vianoc. Ostatne pre viac ako 55 % oslovených je vianočným symbolom vianočná kapustnica. Na slávnostnej tabuli u takmer polovice z nás nesmú chýbať nealkoholické kolové nápoje, pričom prím hrá Coca-Cola, ktorú na Vianoce volí takmer polovica oslovených. „Sme radi, že značka Coca-Cola patrí v mysliach ľudí práve na Vianoce. Kamión ozdobený svetielkami a Santa Claus sú s našou značkou a Vianocami už roky neodmysliteľne späté. Aj na Slovensku či v Čechách vidíme, že sa ľudia v mestách každoročne tešia, až k nim náš vianočný kamión zavíta, a naladí ich na sviatočnú atmosféru. K Vianociam patrí radosť a možnosť byť spolu, ale aj kúzlo darovať, a to je to, čo Coca-Cola pre mnohých z nás predstavuje. Nie je len obyčajným nápojom,“ uvádza Veronika Nemcová, riaditeľka komunikácie a spoločenskej zodpovednosti Coca-Cola pre ČR a SR.

Na Vianoce bývame poverčiví

Pravú vianočnú atmosféru zažívame aj pri dodržiavaní tradícií a obyčajov. Medzi Slovákmi je obľúbená hlavne povera s neodchádzaním od štedrovečerného stola. Takmer každý tretí Slovák krája jablko pred večerou a takmer každý druhý si pred večerou dopraje cesnak s vianočnými oblátkami s medom. Na Štedrý deň sa plánuje postiť vyše tretina oslovených a takmer tretina na svoju štedrovečernú tabuľu pridáva tanier navyše, pre prípad neočakávanej návštevy. Ďalším obľúbeným zvykom je zapaľovanie sviečok na adventnom venci. To je pre 21 % z nás tradícia, pri ktorej si uvedomíme, že Vianoce sú naozaj tu. Pečenie cukroviniek či rozsvietenie vianočného stromčeka v mieste bydliska je potom symbolom blížiacich sa Vianoc pre ďalších zhruba 35 % oslovených.

Podľa zrealizovaného prieskumu sa naopak zo slovenských domácností vytráca tradičné spievanie kolied či otváranie vlašských orechov. V oboch prípadoch je to obľúbená tradícia len pre 12 % oslovených. Prekvapivé je, že takmer 15 % Slovákov uviedlo, že na Štedrý deň nedodržiavajú žiadne zvyky. Vianočnú atmosféru narúšajú najčastejšie škaredé počasie a pracovné povinnosti, resp. fakt, že nemôžeme byť so svojimi blízkymi. Ďalej prípadné nezhody v rodine alebo nezdary pri varení a pečení.

Rozdiely medzi Čechmi a Slovákmi by ste hľadali len ťažko

Červená bude, podľa realizovaného prieskumu, farba tohtoročných Vianoc, a to v Česku aj na Slovensku. Česi a Slováci sa medzi sebou, čo sa týka vianočných zvyklostí, všeobecne veľmi nelíšia. Vianočné nákupy v Česku taktiež prebiehajú najčastejšie počas troch mesiacov pred Vianocami a gradujú v priebehu adventu. Jediné rozdiely by sme našli v tradičných pokrmoch. Symbolom Vianoc sú pre vyše tri štvrtiny Čechov vianočné cukrovinky. 55 % Čechov si Vianoce nevie predstaviť bez vysmážaného kapra so zemiakovým šalátom. Na českej štedrovečernej tabuli nesmie chýbať Coca-Cola, ktorá je rovnako ako na Slovensku, najobľúbenejším vianočným nápojom.

*Prieskum realizovala značka Coca-Cola CZ/SK v novembri 2022 prostredníctvom výskumnej agentúry Ipsos. Prieskumu sa zúčastnilo 1 000 respondentov z Česka a Slovenska.

Informačný servis