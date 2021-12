Na Vianoce môže byť internet rýchlejší

Poznáte to. Zunuje sa vám ponuka vášho súčasného telekomunikačného operátora alebo zatúžite po rýchlejšom internete, no pri predstave nekonečného výberu a porovnávania nadnárodných značiek vás strasie. Trpkú spomienku, že sa s vami pri predaji a službách naposledy nikto z predajcov poriadne nerozprával, no zato vás masívne presviedčali, aby ste sa im zaviazali, už vopred zavrhnete. To však nemusíte. Podobné a často aj výhodnejšie služby vám totiž vie poskytnúť slovenský poskytovateľ internetu a televízie, a to všetko bez zapredania vlastnej duše!

Pri exkluzívnej vianočnej nádielke od Slovanetu máte navyše vhodnú príležitosť potešiť vašich blízkych a odľahčiť vaše peňaženky namiesto hmotných, nepotrebných darčekov čímsi užitočnejším a pre mnohých aj atraktívnejším, napríklad internetom s rýchlosťou 1000 Mbit/s či televíziou s výberom až do 120 kanálov za fantastické ceny.

Štedré a veselé

Slovanet patrí už viac ako dvadsať rokov k najspoľahlivejším poskytovateľom internetu a televízie pod Tatrami. To najlepšie si však už tradične necháva na Vianoce, počas ktorých sa tentoraz symbolicky rozhodol obdarovať už existujúcich a vábiť nových zákazníkov lákavými cenami a extra zľavami až do 50 percent na zvýhodnené balíky – a to tradične bez viazanosti!

Známy operátor ohlásil väčšie zľavy na prvé tri mesiace najmä na obľúbené balíky televízie a vyšších internetových programov. Milovníkom televízie a internetu, ktorých neustále sa zvyšujúce nároky a požiadavky na kvalitu neberie Slovanet na ľahkú váhu, ulahodí zvýhodnený balík Optik 700 + Televízia. V akcii ho môžete mať v optických sieťach už od 12 eur.

Foto: Slovanet

Bezkonkurenčný internet

Extra zníženú počiatočnú cenu získate aj pri aktivácii samostatného internetu. Obľúbený program Optik 400 síce stojí v akcii 17 eur, ale prvé tri mesiace vás vyjde na len 8,5 eura. Podobné úľavy však získate aj pri aktivácii VDSL a Wi-Fi internetu. Bezdrôtové pripojenie LTE 15 s 50-percentnou zľavou vás bude stáť prvých sedem mesiacov len 7,5 eura.

Televízia už aj s archívom

Televíziu od Slovanetu môžete sledovať nielen v optických alebo káblových sieťach, ale jej zvýhodnený balík s internetom si aktivujete aj k prípojke rýchleho VDSL internetu či k pevnému LTE internetu. Sviatočnú atmosféru ešte viac umocní sedemdňový archív slovenských a českých kanálov.

Extra výhodné tematické balíčky

Pod vianočným stromčekom zahrejú aj doplnkové tematické televízne balíky, v ktorých si nájde to svoje zrejme každý člen vašej domácnosti. Rodina, Pohoda, Kino, Junior, Životný štýl, Filmový, Športový, Dokumentárny alebo jeden z maďarských balíkov si môžete prvé tri mesiace užívať s 80-percentnou zľavou.

Podobne štedrý je Slovanet aj pri vysokorýchlostnom Wi-Fi routeri Pro a dizajnovom set-top boxe. Za prenájom zariadení v hodnote tri eurá zaplatíte po zľave skvelých 0,4 eura.

Foto: Slovanet

Bez hraníc a okov

Operátor kladie dôraz aj na dostupnosť optických, káblových či bezdrôtových sietí. Neustále ich rozširuje, poskytuje v nich dátovo neobmedzené pripojenie a služby v nich navyše ako jeden z mála operátorov umožňuje bez viazanosti.

Pozor na špecifiká

Konkrétna akciová ponuka a výška extra zľavy sa môže líšiť v závislosti od siete a technológie pripojenia dostupnej vo vašej lokalite. Najvýhodnejšiu ponuku tak zistíte buď priamo v e-shope, alebo telefonicky či osobne na zákazníckom mieste.

