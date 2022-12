Na východe Slovenska sa rodí, pod taktovkou veselej partičky Heľenine Oči, nový festival – HELFEST!

Pilotný ročník hudobného festivalu HELFEST sa na letnom kúpalisku Delňa v Prešove, uskutoční už 2.9.2023. Kapela Heľenine Oči si na celodennú hudobnú oslavu prizvala slovenských i zahraničných kolegov. Prvé mená sú už známe! Neuveríte, ako bude vyzerať jeden zo šiestich stageov!

Obľúbená prešovská kapela Heľenine Oči vo vodách slovenskej hudobnej scény pláva už od roku 1999. „V roku 2024 budeme mať 25 rokov. Dlho sme zvažovali, ako toto štvrťstoročie oslávime. Keďže chceme dať našim fanúšikom stále čosi viac ako je štandard, prišiel som s nápadom, že si spravíme vlastný festival. A aby bolo v roku 2024 všetko tip-top, zorganizujeme si predtým jednodňový „warmup“ festival už v roku 2023,“ priblížil líder zoskupenia, Martin Mihalčín, ako vznikol nápad zorganizovať úplne nový hudobný festival. HELFEST sa na letnom kúpalisku Delňa v Prešove uskutoční 2.9.2023. „Snažíme sa to zorganizovať hlavne pre našich fanúšikov, ale tiež pre ľudí, ktorí chcú zažiť trochu iný festival, na aký sú zvyknutí,“ prezrádza hlas Heľeniných Očí.

V areáli prešovskej Delne sa v prvú septembrovú sobotu postavia 2 veľké a 4 mini pódiá. „Dohromady vznikne 6 rôzne veľkých priestorov, na ktorých sa stále bude niečo zaujímavé diať. Napríklad, jedno mini pódium bude postavené – ak sa všetko podarí – na vetrieske (auto – Praga V3S). Za našu kariéru sme totiž hrali na nespočetnom množstve podujatí. Z každého sa vieme poučiť a tak dúfam, že náš HELFEST pripravíme dobre do najmenšieho detailu,“ hovorí spevák a naznačuje, že ich festival sa rozhodne bude vymykať zabehnutým festivalovým štandardom, a že návštevníci podujatia môžu očakávať mnoho nevšedných zážitkov a kopec zábavy.

Chalani sa do organizácie celodenného hudobného podujatia pustili naplno a ohlasujú prvé mená, ktoré sa stanú súčasťou HELFESTU. „Samozrejme, naša kapela plánuje pripraviť špeciálny koncert, ktorý sa bude dať zažiť len na HELFESTE. Zvažujeme viacerých hostí, viac členov dychovej sekcie, ohne, tance… proste poriadnu žúrku kapely Heľenine Oči. Tešíme sa ale aj na vystúpenia kapiel, ktoré už potvrdili svoju účasť,“ otvoril Mihalčín tému hudobného programu festivalu. Slovenské zastúpenie budú mať HORKÝŽE SLÍŽE, MALALATA – Balkan Bashavel, BIJOUTERRIER, BDHS – Blikajúci Dychový Hudobný Systém. Prvý ohlásený zahraničný interpret je FANFARE CIOCARLIA z Rumunska. „Ďalšie mená budeme zverejňovať postupne,“ odkazuje organizátor podujatia.

Návštevníci prvého ročníka HELFESTU sa môžu tešiť na desiatky vystupujúcich, ale i obrovský výber zo sprievodných programov. Svedčí o tom fakt, že v areáli bude k dispozícii už spomínaných 6 pódií! Párty však po posledných Live vystúpeniach veru končiť nebude! „Zatiaľ prezradím len jednu špecialitku. Keď som bol v Thajsku na ostrove Koh Phangan, veľmi sa mi páčilo, že na „Full Moon Party” hral každý hotel na pláži smerom k moru rozličnú hudbu a ľudia si vybrali, kde chcú žúrovať. Presne takto chcem ukončovať naše festivaly. Niekedy okolo polnoci začne na každom zo šiestich pódií žúrka až do štvrtej rána a je len na ľuďoch, ktorú z tých párty si vyberú. Teším sa napríklad, že na jedno malom pódiu v diskusnom stane bude od polnoci zúriť „Bad Taste Party”. Tam sa budú hrať veci ako New Kids on the Block, Britney Spears a podobne. Sám sa rád zúčastním voľby skladieb,“ láka spevák na skvelú myšlienku.

Limitovaný počet vstupeniek pre maximálne pohodlie návštevníkov HELFESTU

„Keďže sa snažíme docieliť, aby každému na festivale nič nechýbalo, rozhodli sme sa obmedziť kapacitu festivalu na 3000 osôb,“ vysvetľuje Martin Mihalčín. Vstup bude teda limitovaný a priestor na Delni ohradený tak, aby vyhovoval akurát tomuto počtu návštevníkov. „Nechceme, aby sa ľudia tlačili a čakali v dlhých radoch. Skúsime to nastaviť tak, aby nám všetkým bolo dobre,“ vysvetľuje spevák a organizátor festivalu. A zároveň dopĺňa: „Chcel by som touto cestou všetkých pozvať na narodeninovú oslavu kapely Heľenine Oči. Snažíme sa pripraviť pre vás čo najlepšie podujatie a už dlho si lámeme hlavy, ako to celé pekne a dôstojne zorganizovať. Mojím osobným cieľom je spraviť taký festival, na ktorom by som sa ja sám chcel zúčastniť. Či už organizačne alebo hudobne.“ Vstupenky na čerstvo ohlásený novučičký letný festival HELFEST sú dostupné cez GOOUT – https://goout.net/sk/helfest-2023/szqvruu/. „Predaj sme sa rozhodli spustiť ešte pred Vianocami, pretože cenotvorba vstupeniek na niekoľko vystúpení v jeden deň, v rámci festivalu, je nastavená veľmi príjemne. Ako sa hovorí, za málo peňazí, veľa muziky :-D

A ako poznám našich skalných fanúšikov, takýto darček pod stromčekom by ich potešil,“ uzatvára spevák Heľeniných Očí – Martin Mihalčín.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100088215540166

