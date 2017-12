Na YouTube sa najviac pozeralo Despacito aj Hej Sokoly, pozrite si rebríčky najsledovanejších videí

Vstup do galérie TU!

BRATISLAVA 10. decembra (WebNoviny.sk) – Zástupcovia spoločnosti Google zverejnili rebríčky najsledovanejších videí roka na YouTube. V rebríčku nehudobných videí sa v rámci Slovenska na prvej priečke umiestnili David Band a ich Sexy bomba.

Paródia na Despacito

Do prvej trojky sa dostali aj videá Despacito (Česká parodie) od Kovyho a Silvester špeciál 2017 v podaní Goga & YouTubers. Do Top 10 sa prebojovali aj ďalšie dva príspevky od Goga, ale napríklad aj stretnutie cyklistov a medveďa či víťazstvo Petra Sagana v Bergene.

Spomedzi hudobných videí nenašiel premožiteľa Luis Fonsi s hitom Despacito (feat. Daddy Yankee). Na druhej priečke je Ed Sheeran s oficiálnym klipom k piesni Shape of You, pričom lyric video ku skladbe je na šiestom mieste.

Hej Sokoly! na prvom mieste

Podobný úspech sa podaril aj IMT Smile a Ondrejovi Kandráčovi s hitom Hej, Sokoly!. Verzia Expres Live sa dostala na tretie miesto a oficiálny videoklip na deviate. Ďalej v rebríčku figurujú napríklad aj Enrique Iglesias, The Chainsmokers & Coldplay, Imagine Dragons, Jason Derulo a Jonas Blue.

Rebríčku slovenských interpretov vládnu IMT Smile a Ondrej Kandráč s videom Hej, Sokoly! (Expres Live), pričom oficiálny klip k piesni je na druhej priečke. Ďalej nasledujú Kali a Peter Pann – Dnes už viem (Official video) a Kali figuruje aj na štvrtom, ôsmom a desiatom mieste.

Na piatom je Lukáš Adamec, za ktorým nasledujú Separ a Miro Jaroš. Deviata priečka patrí Dominike Mirgovej a desiatu obsadili Peter Pann, Celeste Buckingham a Kali so skladbou Alica z ríše divokých.

Najpopulárnejšie videá na YouTube za rok 2017

Slovenský YouTube Rewind 2017

najpopulárnejšie nehudobné videá

1. David Band – Sexy bomba – videosatubasa

2. Despacito (ČESKÁ PARODIE) | KOVY – Kovy

3. SILVESTER ŠPECIÁL 2017 | GOGO & YOUTUBERS – GoGoManTV

4. Bear on the Bikepark // SLOW MOTION // Malino Brdo SLOVAKIA – Dušan Vinžík

5. Typy učiteľov | Zrebný & Frlajs #tosaoplaaa – Zrebny&Frflajs

6. NAJKYSLEJŠÍ CUKRÍK NA SVETE?! – OCHUTNÁVKA – GoGoManTV

7. VLOG. – GoGoManTV

8. Peter Sagan | WorldChampion | Bergen 2017 !!! – Live Cycling

9. Sajfavs. prvák Kubko: Najobľúbenejší predmet? Štvorec… – FunRadio

10. NELEGÁLNA NOC V AQUAPARKU – Expl0ited

najpopulárnejšie hudobné videá

1. Luis Fonsi – Despacitoft. Daddy Yankee – LuisFonsiVEVO

2. Ed Sheeran – Shape of You [Official Video] – Ed Sheeran

3. IMT Smile a Ondrej Kandráč – Hej, Sokoly! (Expres Live) – RadioExpres

4. Enrique Iglesias – SUBEME LA RADIO (Official Video) ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox – EnriqueIglesiasVEVO

5. The Chainsmokers & Coldplay – Something Just LikeThis (Lyric) – ChainsmokersVEVO

6. Ed Sheeran – Shape Of You [OfficialLyric Video] – Ed Sheeran

7. Imagine Dragons – Thunder – ImagineDragonsVEVO

8. Jason Derulo – Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla Sign) (Official Music Video) – Jason Derulo

9. I.M.T. Smile – Hej, Sokoly! (pieseň k filmu Čiara) ft. Ondrej Kandrac – IMTSmileVEVO

10. Jonas Blue – Mama ft. William Singe – JonasBlueVEVO

najpopulárnejšie slovenské hudobné videá

1. IMT Smile a Ondrej Kandráč – Hej, Sokoly! (Expres Live) – RadioExpres

2. I.M.T. Smile – Hej, Sokoly! (pieseň k filmu Čiara) ft. Ondrej Kandrac – IMTSmileVEVO

3. Kali a Peter Pann – Dnes už viem (OFFICIAL VIDEO) – KALI RECORDS

4. KALI – PRAVDA JE LEN JEDNA / SOUNDTRACK K FILMU ÚNOS / HUDBA: PETER PANN – KALI RECORDS

5. Lukáš Adamec – Horúca Láska [ Official Video ] – Lukáš Adamec

6. SEPAR – VŽDYCKY BOL (ft. Majk Spirit, Maxo) (prod. DJ WICH) – DMS RECORDS

7. Miro Jaroš – MOJE TELO (Oficiálny videoklip z DVD2) – Galgan Music

8. KALI – Som rád PROD.Taifun (OFFICIAL VIDEO) – KALI RECORDS

9. Dominika Mirgová – ZOBER MA TAM feat. Miroslav Mirga prod. Ien Echo – DMirgovaLIVE

10. Peter Pann ft. Celeste Buckingham & Kali – Alica z ríše divokých (OFFICIAL VIDEO) – PETER PANN PRODUCTION

Globálny YouTube Rewind 2017

najpopulárnejšie nehudobné videá

1. ??????????? – ??????????????? | THE MASK SINGER 2 – WorkpointOfficial

2. ED SHEERAN – Shape Of You | Kyle Hanagami Choreography – KYLE HANAGAMI

3. Ping Pong Trick Shots 3 | Dude Perfect – Dude Perfect

4. Darci Lynne: 12-Year-Old Singing Ventriloquist Gets Golden Buzzer – America’s Got Talent 2017 – America’s Got Talent

5. Ed Sheeran Carpool Karaoke – The Late Late Show with James Corden

6. Lady Gaga’s FULL Pepsi Zero Sugar Super Bowl LI Halftime Show | NFL – NFL

7. „INAUGURATION DAY“ — A Bad Lip Reading of Donald Trump’s Inauguration – Bad Lip Reading

8. history of the entire world, i guess – bill wurtz

9. In a Heartbeat – Animated Short Film – In a Heartbeat Animated Short Film

10. Children interrupt BBC News interview – BBC News – BBC News

Globálny YouTube Rewind 2017

najpopulárnejšie hudobné videá

1. Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee – LuisFonsiVEVO

2. Ed Sheeran – Shape of You [Official Video] – Ed Sheeran

3. J Balvin, Willy William – Mi Gente (Official Video) – jbalvinVEVO

4. Maluma – Felices los 4 (Official Video) – MalumaVEVO

5. Bruno Mars – That’s What I Like [Official Video] – Bruno Mars

6. Chris Jeday – Ahora Dice (Official Video) ft. J. Balvin, Ozuna, Arcángel – ChrisJedayVEVO

7. 05. El Amante – Nicky Jam (Video Oficial) (Álbum Fénix) – NickyJamTV

8. Jason Derulo – Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla Sign) (Official Music Video) – Jason Derulo

9. DJ Khaled – I’m the One ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne – DJKhaledVEVO

10. Enrique Iglesias – SUBEME LA RADIO (Official Video) ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox – EnriqueIglesiasVEVO

Informácie agentúre SITA poskytla Daša Tkáčová zo spoločnosti Grayling.