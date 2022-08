Naď o mne šíri klamstvá, tvrdí Sulík v súvislosti so systémom S-300

Vojenská pomoc Ukrajine prešla na zasadnutí vlády jednohlasne, a preto nie je pravda, že by odovzdanie protivzdušného systému S-300 blokoval minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Let súkromným vrtuľníkom

Ako sa ďalej uvádza v reakcii liberálov na medializované vyhlásenia ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO), vývoznú licenciu na S-300 Sulík nechal vystaviť obratom, keďže to má na starosti ministerstvo hospodárstva.

Minister obrany v diskusii Večer Mareka Vagoviča podľa portálu Postoj.sk mimo iného uviedol, že Sulík blokovanie zdôvodnil obavami z možného zapojenia sa Slovenska do vojny na Ukrajine alebo možným podráždením Ruska. Následne podľa Naďa podmienil poskytnutím vojenského vrtuľníka pre nemeckú milionársku rodinu Geissovcov, ktorá bola na návšteve Slovenska.

„O tom, že Jaroslav Naď klame, svedčí aj fakt, že Geissovci, ktorí na Slovensku natáčali seriál, neleteli vojenským vrtuľníkom, ale súkromným,“ povedal Sulík.

Nebezpečné a zákerné kroky

Agentúra, ktorá organizovala pobyt rodiny podľa Sulíka preverovala možnosť zapožičania vrtuľníka a z ministerstva obrany dostali kladnú odpoveď, avšak napokon od tohto zámeru upustili.

„Od človeka, ktorý má pod sebou Vojenské spravodajstvo, považujem takéto kroky za nebezpečné a mimoriadne zákerné. Rozumiem, že pre neho je to politický boj, ale všetko musí mať svoje hranice,“ vyhlásil Sulík. Dodal, že dúfa, že predstavitelia OĽaNO sa prestanú uchyľovať k praktikám Smeru-SD.

Naď v diskusnej relácii podľa Postoja uviedol, že témou vojenskej pomoci Ukrajine sa zaoberali špeciálne koaličné rady a trvalo to dva týždne.

„Ivan Korčok (minister zahraničia, pozn. SITA) na prášky, Martin Klus (štátny tajomník rezortu zahraničia, pozn. SITA) na prášky, Richard to blokoval. Je to tak,“ povedal Naď s tým, že šéf SaS následne prišiel za ním a povedal, že to nebude blokovať, lebo všetci ostatní sú za. Vtedy však podľa neho požiadal o spomenutý vrtuľník Black Hawk.