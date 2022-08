Naď praje Krúpovi len to najlepšie, hoci ho „odkopol ako špinavé prádlo“. To bola posledná kvapka

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) opätovne potvrdil, že zvažuje odchod z politiky.

Ako uviedol v relácii Analýzy Na hrane televízie Joj, k problémom, ktoré ako minister musí riešiť, sa okrem útokov zo strany opozície v poslednom čase pridávajú aj vnútrokoaličné spory a zbytočné politikárčenie.

Poznajú sa dve desaťročia

Poslednou kvapkou bol podľa neho odchod Juraja Krúpu z poslaneckého klubu OĽaNO. Podľa Naďa ho totiž Krúpa, s ktorým sa poznajú dve desaťročia, „odkopol ako špinavé prádlo“.

„V živote som nikomu nepomohol ako jemu, možno ani niektorým členom rodiny,“ povedal Naď s tým, že Krúpa klamal, keď tvrdil, že ho dopredu informoval o zámere odísť.

Geopoliticky je správne zameraný

„Nie je to pravda a trošku sa ma to dotklo,“ skonštatoval minister. Rovnako podľa neho nie je pravda, že by mu ponúkal výhodné miesto na kandidátke OĽaNO.

Naď však zdôraznil, že Krúpovi praje len to najlepšie. „Ja by som bol dokonca rád, keby on bol ten nový minister obrany, ktorému budem odovzdávať tú funkciu, lebo geopoliticky je správne zameraný. Viem, že mu záleží na obrane,“ dodal Naď.