Naď si uctil pamiatku obetí havárie vojenského lietadla AN-24. Navždy pre nás budú svetlom, povedal (foto)

Minister obrany Jaroslav Naď spolu s ďalšími predstaviteľmi rezortu si uctili pamiatku obetí havárie vojenského lietadla AN-24. Pri leteckej tragédii 19. januára v roku 2006 zahynulo 41 vojakov vracajúcich sa z misie KFOR v Kosove a jeden civilný zamestnanec.

Odtajnenie správy

„Za 30 rokov existencie Slovenskej republiky sa podarilo mnoho dobrého, no došlo aj k mnohým tragédiám, ktoré sa nezmazateľne vryli do našich sŕdc. Po skvelých kolegoch, priateľoch a milovaných príbuzných, ktorí pred 17 rokmi zahynuli pri havárii lietadla AN-24, ostalo hlboké prázdno. My však na nich nikdy nezabudneme a sme im vďační za ich dobré skutky, ktoré robili nezištne v snahe pomáhať. Vždy pre nás budú svetlom, ku ktorému budeme upierať naše myšlienky,“ uviedol Naď.

Pred niekoľkými rokmi rozhodol o odtajnení správy z vyšetrovaní leteckého nešťastia. Naď tiež podotkol, že súčasné vedenie rezortu navštívilo spolu s pozostalými Kosovo a miesta, kde pôsobili ich blízki. MO SR o tom informovalo v tlačovej správe.

Na vrchole zapálili sviečky

Vojenský špeciál sa zrútil pri maďarskej obci Hejce, na vrchu Borsó. Pochodom na tento vrch si pamiatku obetí pripomenuli i príslušníci Ozbrojených síl SR (OS SR). Na vrchole kopca zapálili sviečky pri spomienke na kolegov, ktorí zahynuli pred 17 rokmi.

Na misii KFOR pôsobili slovenskí vojaci od roku 1999 do roku 2010 a v rámci misie sa vystriedalo viac ako 2-tisíc príslušníkov OS SR. Cieľom bolo zaisťovanie bezpečnosti a ochrany pre všetky etnické skupiny, zabezpečovanie voľnosti pohybu na hlavných zásobovacích trasách, ale i monitorovanie a pripravenosť humanitárnej pomoci.

„O významnej pridanej hodnote operácie KFOR pod vedením štátov Severoatlantickej aliancie svedčí aj to, že spojeneckí vojaci tu prispievajú k pokoju, bezpečnosti a mieru až dodnes,“ uvádza ministerstvo obrany.