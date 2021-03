Naď zhodnotil rok v kresle ministra, prioritou najbližších mesiacov je ťažká mechanizovaná brigáda

Najväčšou prioritou Ministerstva obrany SR (MO SR) na rok 2021 je ťažká mechanizovaná brigáda. Uviedol to minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) na tlačovej konferencii, na ktorej zhodnotil činnosť rezortu za uplynulý rok spolu so štátnym tajomníkom Marianom Majerom a náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl SR (OS SR) Danielom Zmekom.

Slovensko malo poskytnúť ťažkú brigádu už v roku 2018, v súčasnosti však deklaruje, že je toho schopné až do roku 2032. Naď podľa vlastných slov verí, že na konci tohto roku budú môcť oznámiť rozhodnutia, ktoré posunú tému mechanizovanej brigády.

Zlá domáca úloha

Ako zdôraznil Naď, po nástupe do funkcie mu predchádzajúce vedenie rezortu ponechalo „veľmi zlú domácu úlohu“. „Poviem to na jednom prípade. Boli zvýšené platy vojakom, ale nebol zabezpečený rozpočet. Alebo my sme v januári tohto roka schválili plán obstarávania zákaziek na celý rok. Keď som ja nastúpil v marci 2020, tak ešte nebol schválený,“ dodal Naď. V rezorte obrany v roku 2020 zastavili, zrušili alebo zmenili aj netransparentné nákupy.

„Príkladom sú vozidlá 4×4, ktoré sme zrušili úplne, pretože ten projekt považoval aj Úrad pre verejné obstarávanie za netransparentný a stotožnil sa s mojím návrhom a zrušil ten projekt. V prípade 8×8 tam prebieha ďalej diskusia. Verím, že v dohľadnej dobe pôjdeme do nejakých väčších detailov. Ale už dnes vám môžem povedať, že ak sa nám podarí dotiahnuť do konca tento projekt, tak na jednom vozidle ušetríme milión eur. Na 81 vozidlách, ktoré boli plánované nakúpiť, by sa ušetrilo 81 miliónov,“ zdôraznil Naď.

Ako ďalší príklad uviedol zrušenie súťaže na nákup radarov a vyhlásenie novej. Pripomenul aj zrušenie zmlúv v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku, ktorým údajne ušetrili ročne 750-tisíc eur.

Vyvodil aj osobnú zodpovednosť

Rezort obrany podal aj sedem trestných oznámení. „Sú rozdelené medzi akciovú spoločnosť Horezza, ktorú vlastní rezort obrany a je tu podozrenie z trestných činov, krádeže, korupcie, machinácie vo verejných obstarávaniach. Môžeme hovoriť o ústrednej vojenskej nemocnici, ale aj o procesoch, ktoré prebiehali priamo tu na ministerstve obrany,“ dodal Naď s tým, že v rezorte vyvodzoval aj osobnú zodpovednosť.

Po jeho nástupe skončil napríklad riaditeľ vojenskej nemocnice Peter Vanek, riaditeľka akciovej spoločnosti Horezza Miloslava Slížová, riaditeľ Leteckých opravovní Trenčín Vladimír Šimanský a šéf Vojenského spravodajstva Ján Balciar.

Naď tiež pripomenul, že v tomto roku sa podarilo po šestnástich rokoch schváliť bezpečnostnú a obrannú stratégiu SR. „Príkladom dobrej spolupráce Vojenského spravodajstva, Slovenskej informačnej služby, ministerstva zahraničných vecí, ministerstva obrany a úradu vlády bolo aj vyhostenie troch takzvaných diplomatov z ruskej ambasády,“ povedal Naď.

Investície do budov i ošatenia

V roku 2020 rezort obrany investoval 32 percent zo svojho rozpočtu na modernizáciu. Vlani išlo tiež takmer 100 miliónov eur na infraštruktúru, čo je podľa slov Jaroslava Naďa historicky najviac. Rezort tiež modernizuje vojenské letiská v Sliači a v Kuchyni.

„Opravujeme budovy vo veľkom. Ja keď som prechádzal tie základne spoločne a videl som tam také priestory, kde by som ani hovädzí dobytok nedal umývať sa alebo chodiť na toaletu,“ doplnil Naď s tým, že plánujú rekonštruovať aj ubytovacie zariadenie OS SR Hviezda v Bratislave.

Ministerstvo investovalo aj 17,8 milióna eur na oblečenie a obuv vojakov. Rovnakú sumu by mal rezort poskytnúť aj tento rok. „Samozrejme, že ten dlh na vystrojovaní je pomerne veľký a myslím si, že optimálneho stavu nedosiahneme ani tento rok a možno ani nie budúci. Ale takýmto prístupom, aj prijatými koncepčnými dokumentami, tak v roku 2023, už by sme nemuseli mať žiaden problém s vystrojovaním,“ dodal Zmeko.