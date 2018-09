Nadal čelil na US Open skvelej obrane Basiliašviliho, Thiem postúpil do štvrťfinále po prvý raz

NEW YORK 3. septembra (WebNoviny.sk) – Obhajca titulu a svetová jednotka Nadal musel v osemfinále záverečného grandslamového tenisového turnaja sezóny US Open v New Yorku opäť do štyroch setov. Po ťažkej bitke trvajúcej 4:23 h s Rusom Karenom Chačanovom zdolal Gruzínca Nikoloza Basiliašviliho 6:3, 6:3, 6:7 (6), 6:4.

Veľmi náročné zápasy

Zápas trval 3:18 h a španielsky favorit čelil skvelej ofenzíve súpera: 56 víťazných úderov a 8 es padlo z rakety Basilašviliho. Napokon rozhodlo iba 19 nevynútených chýb Nadala a jeho 6 premenených brejkových príležitostí oproti dvom u súpera.

Trojnásobný šampión vyhral 26 z 27 ostatných stretnutí v tomto roku a celkovo vo Flushing Meadows má zápasovú bilanciu 57-10. Basilašvili bol prvý Gruzínec v osemfinále na turnaji „veľkej štvorky“ od roku 2006, keď bol Irakli Labadze vo 4. kole Wimbledonu.

„Zvládol som dva veľmi náročné zápasy za sebou. Súper udieral do loptičky veľmi tvrdo. Keď k tomu pridal presnosť, bol veľmi nebezpečný. Nemal som kontrolu nad výmenami často ani vtedy, keď som hral dobre,“ uviedol Rafael Nadal v prvom pozápasovom interview na dvorci.

Vyradil lanského finalistu

Súperom Nadala bude Thiem, ktorý v osemfinále presvedčivo vyradil lanského finalistu Kevina Andersona 7:5, 6:2, 7:6 (2). Prvým postupom do štvrťfinále na GS mimo Roland Garros si dal darček k 25. narodeninám, ktorá oslavuje práve v pondelok.

Nadal a Thiem odohrali proti sebe 10 zápasov so skóre 7-3 pre ľaváka z Malorky, všetky tieto súboje absolvovali na antuke. Ten zatiaľ posledný vo finále tohtoročného Roland Garros, kde dominoval Nadal a získal svoj 11. titul. Na „harde“ ich teda čaká vzájomná premiéra.

„Viem ako hrá Dominic, on zasa pozná moju hru. Bude to zaujímavé, ale najmä náročné, dúfam, že nielen pre mňa. Len výkon na hranici možností mi zabezpečí pokračovanie v turnaji,“ skonštatoval Nadal.

Medzi prvými dvojicami vo štvrťfinále dvojhry mužov na záverečnom grandslamovom tenisovom turnaji sezóny US Open v New Yorku sú: Rafael Nadal (Šp.-1) – Dominic Thiem (Rak.-9) a Juan Martín Del Potro (Arg.-3) – John Isner (USA-11).

Zatiaľ čo Nadal postúpil medzi osmičku najlepších na newyorskom „betóne“ desiaty a Del Potro šiesty raz, Isner sa tam objaví len druhýkrát a Thiem bude mať v tejto fáze turnaja premiéru.