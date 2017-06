Nadal na Roland Garros zničil Basilašviliho, povolil mu iba jeden gem a uštedril dva “kanáre”

aktualizované 2. júna o 15:12

PARÍŽ 2. júna (WebNoviny.sk) – Španielsky tenista Rafael Nadal nasadený ako štvrtý zvíťazil za 90 minút suverénne 6:0, 6:1, 6:0 nad Gruzíncom Nikolozom Basilašvilim v piatkovom stretnutí 3. kola dvojhry mužov na druhom grandslamovom turnaji sezóny Roland Garros na antuke v Paríži (28. mája – 11. júna). Na fiftíny dominoval 82:36, na “winnery” 27:5.

“Myslím si, že som odohral môj najlepší zápas za dlhý čas. Azda dnes moji tréneri Carlos a Toni budú spokojní. Vždy je najdôležitejšie dostať sa do ďalšieho kola, ale s takýmito príjemnými pocitmi ešte lepšie. Vedel som, že môj súper tu hral dobre, zdolal Gillesa Simona a Viktora Troického – povestne náročných protivníkov. Išiel som na kurt s tým, že to bude ťažké, lebo Nikoloz má veľmi silné údery,” rekapituloval Nadal ešte na kurte v rozhovore s Fabriceom Santorom, citoval ho blog turnaja.

“Rafa” k svojím sobotňajším narodeninám a programu na tento deň podotkol: “Určite budem o 20.45 h sedieť pred televízorom a fandiť môjmu obľúbenému Realu Madrid vo finále futbalovej Ligy majstrov.”

Výsledok 6:0, 6:0, 6:0 bol v Paríži trikrát

Bol to Nadalov jubilejný 100. duel na tri získané sety na tomto povrchu, má po ňom ohurujúcu príslušnú bilanciu 98:2. Jediné dve takéto prehry utrpel v osemfinále RG 2009 so Švédom Robinom Söderlingom a vo štvrťfinále RG 2015 so Srbom Novakom Djokovičom.

Basilašvili si pripísal svoj jediný gem za stavu 0:6, 0:5. Zostáva v platnosti, že posledný trojitý “kanár” na tomto podujatí sa zrodil v roku 1993: vtedy Španiel Sergi Bruguera v 2. kole takto deklasoval domáceho Thierryho Championa.

Dokonalý výsledok 6:0, 6:0, 6:0 bol v piatich zápasoch na Majors v Open Ere, z toho trikrát v Paríži. Nadal v sezóne 2012 v osemfinále vo francúzskej metropole uštedril Argentínčanovi Juanovi Monacovi debakel 6:2, 6:0, 6:0, teraz bol ešte nemilosrdnejší.

Nadalovi sa tento rok na antuke darí

Deväťnásobný miestny šampión Nadal (ročníky 2005 – 2008 a 2010 – 2014) čelil 25-ročnému 63. mužovi singlového renkingu ATP Basilašvilimu premiérovo v kariére. V osemfinále bude hrť s 29-ročným krajanom Robertom Bautistom-Agutom (18.) nasadeným ako sedemnástym. Pred troma rokmi ho v semifinále v Madride zdolal 6:4, 6:3.

Čoskoro 31-ročný ľavoruký Malorčan Nadal (nar. 3. júna 1986 v Manacore) minulý rok pre zranenie zápästia nenastúpil v Paríži práve na 3. kolo proti inému Španielovi Marcelovi Granollersovi-Pujolovi. Vo francúzskej metropole má niekdajší líder počítačového poradia zápasovú bilanciu 75:2.

Carlosom Moyom a strýkom Tonim trénersky vedený Nadal má na konte 53 trofejí z tehlovej múčky, prostredníctvom okrúhleho 50. úspechu sa v apríli v Monte Carle odpútal na historickej prvej pozícii v Open Ere od Argentínčana Guillerma Vilasa (49).

Nadal v spomenutom Monte Carle a následne v Barcelone zhodne dobyl 10. trofej v predmetnom dejisku. Šancu na “La Décimu” teraz má aj v Paríži. Osem primátov majú Švajčiar Roger Federer z Halle a spomenutý Vilas z Buenos Aires.

Nadal sa môže stať prvým hráčom v otvorenej ére a len druhým celkovo s aspoň desiatimi singlovými titulmi na jednej súčasti Majors. Jedenásť ich nazbierala Austrálčanka Margaret Courtová na Australian Open v období 1960 – 1973.

Víťaz dovedna 72 turnajov Nadal v tejto sezóne na antuke disponuje štatistikou 20:1. Jedinú prehru inkasoval s Rakúšanom Dominicom Thiemom vo štvrťfinále v Ríme.

Roland Garros – dvojhra mužov – 3. kolo:

Rafael Nadal (Šp.-4) – Nikoloz Basilašvili (Gruz.) 6:0, 6:1, 6:0 za 90 minút