Najbližší ročník bude pre neho testom, Čajkovič musí byť v Tampa Bay efektívnejší

Slovenský hokejista Maxim Čajkovič nemá za sebou vydarenú sezónu 2021/2022, čo môže ohroziť jeho budúcnosť v organizácii Tampa Bay Lightning zo zámorskej NHL. Expert Justin G. z portálu Raw Charge vidí v 21-ročnom útočníkovi potenciál, ale upozorňuje, že sa musí v najbližšom ročníku zlepšiť. „Blesky“ ho draftovali v roku 2019 z 89. miesta, no v profilige zatiaľ nedostal šancu. Pôsobil len v nižších súťažiach AHL a ECHL.

Nevydarená sezóna

„Minulá sezóna bola v jeho podaní mätúca. Z kempu juniorskej reprezentácie ho vyhodili po tom, ako na tréningu spôsobil spoluhráčovi otras mozgu. Napriek tomu neskôr podpísal s Lightning nováčikovskú zmluvu. V tréningovom kempe zapôsobil a dostal sa do základnej zostavy Syracuse Crunch z AHL, v prvom zápase zaznamenal gól a asistenciu. Nanešťastie, na ďalší bod čakal 14 duelov a takmer tri mesiace. Často bol mimo zostavy a keď hral, nebol efektívny. V januári ho poslali do Orlanda z ECHL, kde mu to išlo lepšie. V 25 zápasoch nazbieral 12 bodov,“ zhodnotil odborník sezónu 2021/2022 v podaní Bratislavčana.

Má talent ale musí sa snažiť

„Najbližší ročník bude pre neho testom. V Syracuse má veľkú príležitosť vybojovať si miesto v prvých dvoch útokoch a v presilovkovej formácii. Má na to, aby bol elitný strelec v AHL a celkom dobrý v NHL. S jeho rýchlosťou a strelou by mal hrať v druhom či treťom útoku a v presilovkách. Dokáže vyhrávať súboje pri mantineloch a byť nebezpečný pred bránkou súpera. Presne takých hráčov budú Lightning v budúcnosti potrebovať, keď niektorí veteráni odídu alebo ukončia kariéru. Budú potrebovať hráčov, ktorí vedia skórovať,“ pokračoval expert, ktorý nabáda Čajkoviča k lepším výkonom.

„Ak chce častejšie hrávať v AHL a mať šancu nazrieť do NHL, musí lepšie brániť. V niektorých kluboch nemusia hráči veľa brániť, ak strieľajú góly. V Tampe to však takto nefunguje a Čajkovič to zistil, keď ho vynechali zo zostavy Crunch. Keď sa bude viac snažiť, môže byť produktívnejší. Má na to talent, vďaka rýchlosti je veľmi nebezpečný v strednom pásme a pri prechode do útoku. Keď získa puk, potrápi brankára svojou strelou. Najbližšia sezóna bude pre neho dôležitá. Ešte je mladý, ale nemá veľmi veľa času. Lightning sa už rozišli s hráčmi, ktorí si nezvykli na ich systém. Hádam sa Čajkovič zobudí a bude sa viac snažiť,“ dodal expert.