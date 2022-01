Najlepším futbalistom roka 2021 je Robert Lewandowski, Messiho tak vytlačil na 2. miesto v ankete FIFA

Poľský futbalista Robert Lewandowski sa po roku opäť stal víťazom ankety Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) určenej pre najlepšieho futbalistu roka 2021. Kanonier Bayernu Mníchov aj poľskej reprezentácie získal 48 bodov.

Druhý skončil Argentínčan Lionel Messi z parížskeho PSG so 44 bodmi, tretí bol Egypťan Mohamed Salah (FC Liverpool) s 39 bodmi. V ankete známej aj ako The Best FIFA Football Awards hlasujú okrem fanúšikov na webe FIFA aj tréneri a kapitáni jednotlivých futbalových reprezentácií a tiež vybraní novinári z celého sveta.

Messi hlasoval za aktuálnych kolegov

Kým Lewandowski ako kapitán Poľska zaradil Messiho na druhé miesto, argentínsky kapitán vo finálnom výbere za Lewandowskeho nehlasoval. Messi zároveň nedostal hlasy od svojho dlhoročného portugalského rivala Cristiana Ronalda.

„Šesťnásobný víťaz tejto trofeje Messi sa rozhodol pre kolegov z tímu Paríž Saint-Germain Neymara a Kyliana Mbappého a tiež dal hlas kanonierovi Realu Madrid Karimovi Benzemovi. Na druhej strane Lewandowski dal Messiho na druhé miesto za talianskeho majstra Európy a víťaza Ligy majstrov Jorginha a pred Cristiana Ronalda. Pre Ronalda bol zasa najlepší Lewandowski, za neho zaradil dvoch hráčov víťaza Ligy majstrov Chelsea – N’Gola Kantého a Jorginha,“ uviedol nemecký magazín Kicker na svojom webe.

Prekvapivé hlasovanie

Rovnaký zdroj pripomína, že Lewandowského zaradili na prvé miesto aj tréner nemeckej reprezentácie Hansi Flick a tiež kapitán Manuel Neuer. Pre oboch bol druhý najlepší Mohamed Salah, pre Flicka bol tretí Kylian Mbappé a pre Neuera N’Golo Kanté.

Ešte jedno hlasovanie sa vymyká z rámca ostatných. Tréner reprezentácie Taiwanu Yeh Hsien-Chung bol jediný spomedzi vyše šiestich stoviek hlasujúcich, ktorý zaradil na prvé miesto nórskeho kanoniera Borussie Dortmund Erlinga Haalanda.

„Haaland sa pritom neobjavil v hlasovaní trénera nórskej reprezentácie Staaleho Solbakkena, kapitána Martina Ödegaarda ani zástupcu nórskych médií,“ doplnil web kicker.de.