Najmladší člen predsedníctva Kabina opustil KDH, nemá rád intrigy a vadilo mu smerovanie hnutia

Najmladší člen predsedníctva Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Kabina opustil po sedemnástich rokoch hnutie. Dôvodom je, že nesúhlasí s jeho súčasným smerovaním a uzatváraním sa pred reálnym svetom okolo.

„Zakopanie sa do vlastných zákopov a boj s extrémom o militantné ultrakonzervatívne hlasy vôbec nekorešponduje s mojím videním sveta. Môj hlas v predsedníctve KDH je neochvejne menšinový, nevypočutý a nevidím vyhliadky, že by sa to mohlo v nasledujúcich rokoch zmeniť,“ uviedol vo svojom stanovisku.

Rozruch kvôli dúhovej vlajke a popisu

Kabina konkretizoval, že po vražde dvoch nevinných chlapcov na Zámockej ulici si dal do profilovej fotky zo súcitu so zavraždenými dúhovú vlajku a napísal „zbúrajme ten veľký múr, ktorý je medzi nami. Nič totiž nie je dôležitejšie ako ľudský život. Slobodný, krásny a naplnený láskou.“ Tento postoj spustil podľa jeho slov plejádu reakcií a okolností, ktoré považuje za neprípustné.

„Bolo by jednoduché uviesť niektoré parafrázy či citácie z interných rozhovorov a hádok. Titulky novín by sa však zaplnili niečím, čo nechcem,“ podotkol Kabina a dodal, že svoj postoj nezmení a ani sa nenechá umlčiavať.

Mosty nepáli, no len slepo nasledovať nechce

Prízvukoval, že si nemyslí, že je správne potláčať svoju osobnosť a slepo nasledovať niečo, o čom človek pochybuje len pre isté miesto na kandidátke. „Nemám rád intrigy, zákulisné hry, pretvárku a oportunizmus,“ skonštatoval.

Kabina veril, že KDH môže byť sviežou a modernou stranou s víziou, ktorá pevne stojí na svojich hodnotách, no zároveň vie reflektovať aktuálne spoločenské zmeny.

„Chcel som tvoriť ten ‚Veľký konzervatívny dom – veľa ľudí v ňom‘. Dom, kde bývajú ľudia, ktorí chodia na omšu každý deň, tí, ktorí chodia iba v nedeľu, ale aj tí, ktorí s cirkvou nežijú vôbec,“ povedal Kabina s dodatkom, že už vie, že tomu tak nebude, no mosty za sebou nepáli.