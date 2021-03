Najnovší single track v Košiciach – Hriešny

Tvrdia, že už majú niečo odjazdené doma i v zahraničí a v minulosti sa čiastočne podieľali na projektoch súvisiacich s výstavbou iných trás. Zdeno Žák a Matej Leibiczer stoja za dizajnom poslednej fázy najnovšieho košického single tracku Hriešny s názvom Hriešny Flow. Ich návrh je spoločným projektom, ktorý zastrešuje známe občianske združenie KE.CY – Košické cyklotraily, v spolupráci s Enjoy the Ride. Výstavba je aktuálne v plnom nasadení a jej finálnu podobu môžeme očakávať už na jar 2021.

Spojili sme hlavy dokopy

Zdeno Žák a Matej Leibiczer jazdia free ride a downhill už niekoľko rokov. Za „alpským“ jazdením často cestovali do zahraničných špičkových bike parkov. Práve tie boli ich inšpiráciou v návrhu poslednej časti nového single tracku v Košiciach.

„Chceli sme vytvoriť niečo, čo by bolo vhodné aj pre širšiu verejnosť, a aby sme dostali aktivity KE.CY do povedomia ľudí, ktorí ich ešte nepoznajú. Oslovili sme jedného z vedúcich osobností združenia, Miša Luntera, aby nám vytvoril príležitosť pre vybudovanie legálneho trailu. Veríme, že máme bohaté skúsenosti z rokov jazdenia, ktorými sme si prešli, a dokážeme naprojektovať trasu podľa našich predstáv v požadovanej kvalite.”

Foto: Visit Košice

Logicky navrhnutá trať

Hriešny sa nachádza na pravostrannom svahu Čermeľskej doliny so začiatkom pri známej Chate Hrešná a tiahne sa približne 5 km k oddychovej zóne Alpinka. Jeho posledná časť, na ktorej návrhu sa podieľali Zdeno a Matej, tvorí 2 km a je celá budovaná bagrom. „Hriešny Flow je niečo obdobné, čo sme zvykli jazdiť inde v zahraničí – ide o free ride štýl jazdenia. Dnes by som povedal, že na Slovensku je veľmi raritné vybudovať niečo podobné s logicky navrhnutou, umelo vybudovanou traťou, prekopávanou od hora až nadol pomocou malej stavebnej techniky. Dá sa tiež povedať, že ide trochu aj o bike parkovú trať. Jej výhodou bude schopnosť zniesť nápor mnohých jazdení a veľkého množstva jazdcov, aby nebola nutná jej častá údržba. Maťo Boršč a Paťo Beňa zo združenia Enjoy the Ride už takmer dva mesiace nepretržite pracujú. Vidieť, ako napredujú, je naozaj povzbudivé,“ vysvetľuje Matej.

Foto: Visit Košice

Plávanie na pevnom povrchu

Pomenovanie poslednej časti single tracku – Hriešny Flow – naznačuje rovnomerný tok/prúd, ktorý sa dvojica snažila v návrhu vytvoriť. Ide o klesajúci trail, na ktorom jednotlivé prekážky zabezpečujú plynulé zrýchľovanie alebo spomaľovanie jazdca, čo je podľa projektantov základná dobrá vlastnosť každého flow trailu. Ide o efekt tzv. šmýkačky, keď jazdec nepotrebuje vyvíjať nadmerné úsilie a dokáže sa plne venovať pôžitku z jazdy.

Foto: Visit Košice

„Hriešny Flow je model ideálneho spustenia sa na traili – od štartu až po cieľ sa jazdec nemusí báť veľkého preťaženia, zastavenia, nadmerného pedálovania, vyletenia. Vytvára to príjemný pocit, na bicykli sa nebrzdí, nešlape. Je to vlastne plávanie po pevnom povrchu. Čím sa jazdec dlhšie udrží vo flow-e, tým je to zábavnejšie. Hriešny je tiež situovaný uprostred lesného terénu so značnou hustotou stromov, čo tomuto zážitku rozhodne pridáva.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. www.slovakia.travel

