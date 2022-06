Najväčšou inšpiráciou tvorby pre deti sú deti samotné. Detské SAShE predstaví v Tržnici Nivy dizajn pre najmenších

Pestré a hravé, kvalitné i udržateľné, praktické aj zábavné – také sú kúsky, ktoré tvoria lokálni autori a autorky dizajnovej, handmade a edukačnej tvorby pre deti. Od piatka 17. do nedele 19. júna ponúknu na jednom mieste bohatý výber oblečenia, hračiek, edukatívnych pomôcok, kozmetiky, kníh a ďalších zaujímavých a užitočných vecičiek.

Čím vás oslovila tvorba pre deti a aké produkty vytvárate?

Sojkovie: Tvorba môže mať rôzny charakter, ja som sa zamerala na edukačnú zložku. Vychádzam z poznatkov montessori pedagogiky, ktorá tvrdí, že deti do šesť rokov by mali byť obklopené reálnymi príbehmi aj obrazmi, pretože takéto dieťa môže mať problém pochopiť rozdiel medzi realitou a fikciou. Preto edukačné kartičky, plagáty a pomôcky, ktoré vytváram obsahujú realistické ilustrácie a príbehy.

MAME TOYS: Ako výtvarná pedagogička som mala k deťom vždy blízko, avšak po narodení syna som sa začala orientovať aj na tvorbu, ktorú som smerovala viac k nemu, jeho vývoju a spoznávaniu nových vecí. Prirodzene z toho vyšli nejaké prvotiny, ktoré som sa rozhodla ponúknuť aj ďalej. Napokon som v tejto novej tvorbe našla záľubu, ale aj kopec pekných a zábavných chvíľ s mojim synom, či už pri samotnom hraní, alebo aj pri tvorbe a maľovaní jednotlivých materiálov. Drobec je skvelým asistentom, ktorý na všetko dohliada svojím odborným okom.

Foto: Sashe

Má tvorba pre deti nejaké špecifiká? Čím sa inšpirujete?

Sojkovie: Inšpirujem sa najmä prírodou. Táto téma výrazne rezonuje v celej mojej doterajšej tvorbe. Myslím si, že práve príroda je prostredie, ktoré by malo obklopovať dieťa od včasného veku a je prirodzené, že deti práve táto téma láka. Deti odmalička fascinujú zvieratká, neskôr rôzne životné procesy v prírode. Pri vytváraní textov k pomôckam sa snažím, aby všetky veci a deje boli správne pomenované. V tejto časti mojej tvorby sa snažím priblížiť čo najviac deťom. Preto v kartičkách životných cyklov svoj príbeh rozpráva práve hlavný aktér toho cyklu, či už je to motýľ, púpava, rieka alebo sopka.

MAME TOYS: Určite má svoje špecifiká, hlavne v tom, z čoho je výsledný produkt vyhotovený, či je pre deti vhodný po edukačnej, ale aj bezpečnostnej stránke samotného produktu. Inšpiráciu berieme predovšetkým z nášho okolia a učíme sa spolu so synom. Často pri ňom kľačím a čupím, aby som videla svet z jeho perspektívy, a práve vtedy prídu aj tie najlepšie nápady. Svet z detskej perspektívy jednoducho vyzerá úplne inak, no na druhej strane som presvedčená, že kus dieťaťa v nás ostáva celý život, a preto hra dokáže pohltiť aj dospelého, len sa tomu treba nechať poddať.

Foto: Sashe

Čo predstavíte na Detskom SAShE v Tržnici?

Sojkovie: Rada by som predstavila abecedné kartičky Prírodná abeceda. Sú to karty so zvieratami a rastlinami, ktoré obsahujú nielen tlačené tvary písmen, ale aj zaujímavosti o jednotlivých „postavách”. Ďalej chcem uviesť zákazníkmi najobľúbenejší produkt Príbehy prírody, ktorý obsahuje 16 životných cyklov živej aj neživej prírody na jednotlivých kartičkách. Určite sa tam objavia aj číselné kartičky, plagáty Prírodná abeceda, Zvieratá lesa a štyri ročné obdobia a veľký plagát či podložka s abecedou, detské puzzle Betlehem, a ak sa mi podarí stihnúť, rada by som uviedla aj nové, dlho pripravované kartičky Bylinky pre deti.

MAME TOYS: Predstavíme naše najobľúbenejšie produkty v podobe magnetického boxu, drevených vtáčikov či boxu na tému Príroda pre malých objaviteľov, ale nebudú chýbať ani Dinosaurie abecedy, či nová lúčna abeceda a množstvo edukačných kartičiek. Prinesieme však aj novinky v podobe drevenej vkladačky na tému stromy, edukačné plátna na dekoráciu izbičky.

Foto: Sashe

Zoznam vybraných predajcov si môžete pozrieť tu:

www.sashe.sk/info/detske-sashe-x-trznica-nivy

🗓️ 17. – 19. 6. 2022 (piatok – nedeľa)

Pia: 15:00 – 20:00 hod.

Sob: 10:00 – 20:00 hod.

Neď: 10:00 – 20:00 hod.

📍 Miesto: Tržnica Nivy, Mlynské nivy 5A, Bratislava

🎫 Vstup: voľný

Event: www.fb.com/events/1596101567439472

Informačný servis