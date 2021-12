Najvyšší súd sa bude kauzou bezdôvodnej vraždy zaoberať až v budúcom roku

Najvyšší súd SR vytýčil na 11. januára verejné zasadnutie, na ktorom sa bude zaoberať odvolaním špeciálneho prokurátora v kauze bezdôvodnej vraždy zo začiatku tohto roku. Špecializovaný trestný súd v Pezinku v tomto prípade uložil 15. októbra obžalovanému Rudolfovi D. trest 24 rokov v ústave s najprísnejším stupňom stráženia.

Spoluobžalovanému Milanovi J. uložil súd trest 20 rokov väzenia v ústave so stredným stupňom stráženia. Zároveň má dvojica obžalovaných vyplatiť matke, otcovi a dcére zavraždeného Jozefa Plicu náhradu škody zhodne po 10 300 eur. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic na mieste podal odvolanie, keďže pre Rudolfa D. požadoval doživotný trest a pre Milana J. trest 25 rokov väzenia.

Nízky vek obžalovaných

Podľa predsedu senátu ŠTS Miroslava Mazúcha však nebola pre uloženie doživotného trestu Rudolfovi D. splnená podmienka, že by neexistovala možnosť nápravy nižším trestom. Odvolal sa pritom na stanovisko znalca, že resocializácia po dlhoročnom treste sa nedá vylúčiť.

Sudca tiež poukázal na relatívne nízky vek obžalovaných (22, resp. 20 rokov). Súd zároveň podľa neho musel prihliadať na priznanie sa a oľutovanie skutku zo strany oboch obžalovaných, čo sú poľahčujúce okolnosti.

Aké je to zabiť človeka

Vražda sa stala v presne neustálenom čase na prelome januára a februára tohto roku v Martine. Dvojica podľa prokuratúry svoju obeť, príležitostného murára Jozefa z Dubového, zavraždila len preto, lebo Rudolf D. chcel vraj zistiť, „aké to je zabiť človeka“.

Obžalovaní Jozefa nalákali do opusteného krytu civilnej obrany pod zámienku pitia alkoholu. Tam ho napadli dreveným hranolom a kopali ho do hlavy a iných častí tela. Predtým sa ho Rudolf D. opýtal, „aký je to pocit, že tejto noci zomrie“. Útok trval podľa obžaloby približne 30 minút, pričom obeti jeden z obžalovaných tiež skočil na krk. Rudolf D. následne podrezal obeti hrdlo a Milan J. mu zarezal sklennou črepinou do viacerých častí hlavy. Dôvodom bolo, že chcel vidieť mozog obete.

Podľa svedeckých výpovedí Rudolf D., ktorý bol už v minulosti trestaný pre ublíženie na zdraví a výtržníctvo, po vražde ukázal telo obete niekoľkým kamarátom. Zároveň sa im vyhrážal, pokiaľ by vec ohlásili.