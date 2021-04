Najvyšší súd porušil uväznením podnikateľa Gogu jeho práva, skonštatoval Ústavný súd SR

Najvyšší súd SR (NS SR) odôvodnil vzatie do väzby podnikateľa Mariána Gogu z kauzy Rezerva 2 príliš všeobecne a zmätočne. Ako uvádza spravodajský portál Aktuality.sk, skonštatoval to Ústavný súd SR (ÚS SR) s tým, že vzatím do kolúznej väzby boli porušené ústavné aj občianske práva podnikateľa.

Portál pripomína, že Mariána Gogu obvinili v rámci akcie Rezerva 2 z toho, že pri uzavretí zmlúv na nákup tankov a techniky medzi Správou štátnych hmotných rezerv (SŠHR) a jeho spoločnosťou podplatil bývalého šéfa SŠHR Kajetána Kičuru. „Prokurátor tvrdil, že Marián Goga dokonca pomohol zlegalizovať tento úplatok cez fiktívny prenájom budovy známemu Kajetána Kičuru,“ napísali Aktuality.sk.

Špecializovaný trestný súd (ŠTS) však obvineného do väzby neposlal. Urobil tak až senát NS SR, pričom Marián Goga následne strávil v kolúznej väzbe dva mesiace.

NS SR musí uhradiť trovy

Ústavný súd však podľa portálu upozornil na to, že ak súd posiela obvineného človeka do kolúznej väzby, dôvody musia byť vyjadrené jasne, zrozumiteľne a konkrétne.

Obhajca obvineného Peter Kubina totiž v podnete na ÚS SR argumentoval, že senát NS SR sa dôvodmi väzby zaoberal len na desiatich riadkoch. Ústavný súd sťažnosti vyhovel, pričom zrušil celé uznesenie NS SR z augusta 2020. „Ten musí teraz preplatiť aj súdne trovy vo výške 675 eur,“ uvádza portál.

Žilinka rozhodnutie anuloval

Portál tiež pripomína, že obvinený je od októbra 2020 na slobode, keďže vtedajší špeciálny prokurátor Dušan Kováčik jeho obvinenie zrušil. Generálny prokurátor Maroš Žilinka však rozhodol o anulovaní tohto rozhodnutia.

Opätovne rozhodovať vo veci tak mal nový špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. „Ten sa však musí vylúčiť pre možný konflikt záujmov. Vlani totiž Mariána Gogu zastupoval ešte ako advokát spolu s kolegom Kubinom,“ napísal portál. Dodal, že rozhodnutie tak bude na zástupcovi špeciálneho prokurátora Petrovi Kyselovi.