NAKA zadržala v Bratislave troch mužov, údajne ide o bývalých „tajných“ z SIS

aktualizované 15. októbra 15:39

Policajti Národnej kriminálnej agentúry zadržali v Bratislave tri osoby v súvislosti s násilnou a drogovou trestnou činnosťou. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Všetkých zadržali doma

Podľa portálu tvnoviny.sk sú zadržanou trojicou bývalí príslušníci Slovenskej informačnej služby Pavol F., Ján F. a Stanislav Ž.

„Zatiaľ boli zadržané tri osoby, procesné úkony v tejto chvíli naďalej pokračujú,“ napísala polícia na sociálnej sieti s tým, že ďalšie informácie poskytnú ihneď, ako to procesná situácia dovolí.

Webový portál televízie uviedol, že všetkých troch zadržali doma. „V putách skončili za vydieranie a nedovolené ozbrojovanie,“ napísal portál.

Spolupráca Rajtára a Pavla F.

Opozičný poslanec Jozef Rajtár tvrdí, že stretol zadržaného expríslušníka Slovenskej informačnej služby Pavla F. naposledy niekedy v roku 2018 a o jeho zadržaní sa dozvedel len z médií.

Uviedol to v utorok pre novinárov. Spoluprácu s Pavlom F. Rajtárovi v minulosti vyčítali jeho bývalí kolegovia zo strany SaS. „Ťažko si urobiť teraz úsudok, pri týchto mocenských zložkách je to veľmi ťažké posúdiť,“ povedal Rajtár v súvislosti so zadržaním Pavla F.

Rajtár hovorí, že bývalý príslušník SIS mu doniesol niektoré informácie, ktoré posunul orgánom činným v trestnom konaní. „A tie boli cenné pre tieto orgány a takisto som tlačil na vyšetrovanie závažných trestných činov. Takže tieto informácie a ich odovzdanie boli užitočné pre spoločnosť,“ zdôraznil Rajtár s tým, že oznámiť informácie o spáchaní trestného činu je povinnosťou zo zákona.

„Keď ja dostanem nejaké informácie, ktoré vyzerajú, že to je trestný čin, tak ich odstúpim orgánom činným v trestnom konaní. Veď to je povinnosť každého občana,“ dodal Rajtár.