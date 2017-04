Video: Nákladné auto v Indii narazilo do davu a zabilo 20 ľudí

HAJDARÁBAD 21. apríla (WebNoviny.sk) – Najmenej 20 ľudí dnes zahynulo a niekoľko ďalších utrpelo zranenia, keď vodič rýchlo idúceho nákladného auta stratil kontrolu nad vozidlom, pretože sa chcel vyhnúť zrážke s iným automobilom, a narazil do skupiny protestujúcich farmárov meste Jerpedu v štáte Ándhrapradéš na juhu Indie. Informovali o tom policajní predstavitelia, na ktorých sa odvolala tlačová agentúra AP.

Najmenej 14 z obetí zabil elektrický prúd, pretože nákladné auto najprv narazilo do elektrického stožiaru a spôsobilo tak pád drôtov vysokého napätia na dav ľudí.

Miestna samospráva nariadila vyšetrovanie prípadu.

Očití svedkovia opísali pre miestnu televíznu stanicu srdcervúce scény s ťažko poškodenými telami. Podľa svedkov nákladné auto najprv narazilo do okoloidúceho automobilu, potom do elektrického stĺpu a nakoniec do davu.

Farmári mali zhromaždenie pred hlavnou policajnou stanicou v Jerpedu, približne 30 kilometrov od chrámového mesta Tirupati, a protestovali proti ilegálnej ťažbe piesku v ich oblasti. Zranenia utrpeli aj dvaja policajti, dodala informáciu agentúra DPA.