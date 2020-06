Nákup hokejok aj financie, na hokejový zväz sa v poslednom období valí kritika

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) sa v ostatnom období stal terčom útokov z viacerých strán. Jedna skupina strešnej organizácii slovenského hokeja vyčíta proces nákupu hokejok pre mládež – kadetov, dorastencov a juniorov.

Ďalšia žiada o čo najskoršie zasielanie finančných prostriedkov na účty klubov, ktoré zasiahla kríza spôsobená pandémiou koronavírusu.

Kluby žiadajú štyri milióny

Na krytie problémov klubov pritom žiadajú o okmažité vyplatenie sumy približne 4 milióny eur ako zisku z minuloročných majstrovstiev sveta, ktoré sa konali na Slovensku.

„Situácia v slovenskom hokeji je pre všetkých náročná. Objavili sa rôzne obvinenia, ktoré by sme radi vyvrátili faktami. Kameňom sváru je okrem iného aj zisk z MS a panujú rôzne názory, ako ho rozdeliť. Našou hlavnou úlohou je podpora reprezentácie a mládeže,“ prezradil prezident SZĽH Miroslav Šatan na štvrtkovom brífingu.

„Dvere na zväz sú otvorené a každý náš člen, ktorý si chce veci preveriť a nechať vysvetliť, je vítaný,“ dodal. Vyjadril tiež názor, že podľa neho je smerom do budúcnosti ohrozená slovenská profesionálna súťaž.

„Kluby sa vyjadrili, že pokiaľ by bolo tisíc divákov na tribúnach do konca roka, naša liga by bola ohrozená. Máme teraz dosť času, možno sa situácia zlepší natoľko, že príslušné orgány toto nariadenie prehodnotia alebo upravia,“ ozrejmil Šatan.

Extraliga sa nemusí hrať

„Máme do sto klubov, menších a väčších. Prostriedky žiadajú najmä extraligové kluby. Gro našej základne je mládež. Kluby o tom budú rozhodovať na Kongrese SZĽH. Veríme, že financie z MS 2019 by mali slovenskému hokeju pomáhať dlhodobejšie, nie jednorázovo. Hľadáme rôzne modely, ako aktuálnu krízovú situáciu ustáť,“ poznamenal prezident SZĽH pred novinármi.

„Sme v kontakte s ministrami či štátnym tajomníkom alebo splnomocnecnom vlády pre šport. Hľadáme riešenia, ale naše kluby potrebujú informácie čím skôr, tlačí ich čas. Aktivizujú sa aj slovenské kluby v iných športoch, aby vedeli, či má zmysel sa chystať na ďalšiu sezónu. Aktuálne si neviem predstaviť, že by sa nehrala naša extraliga. Je však možné, že taká situácia nastane,“ informoval Šatan.

Jedným z hlavných kritikov procesov na zväze bol Martin Pinček z klubu HC Petržalka 2010. „S pánom Pinčekom ako autorom statusu sme v kontakte a príde na zväz prejsť si detaily,“ informoval Šatan a pripomenul, že osoby spomenuté v jeho vyjadreniach zvažujú podanie trestného oznámenia.

„Situácia je vážna a nikto nevie, čo bude. Badať to na kluboch počas stretnutí s nimi. Kluby nás vyzývajú nás na mimoriadnu pomoc,“ poznamenal generálny sekretár zväzu Miroslav Valíček, ktorý v stredu požiadal o uvoľnenie z tejto funkcie.

Hokejky zabezpečovali na dva roky

„Požiadal som prezidenta o uvoľnenie, ide o osobné rozhodnutie. Je to najnáročnejšia pozíciu v slovenskom hokeji a po rokoch sa cítim unavený. Myslím si, že toto meisto potrebuje novú energiu,“ prezradil Valíček.

Prezentoval tiež, že financie zo zväzu je možné rozdeliť viacerými spôsobmi, ale výnos z MS môže deliť len Kongres SZĽH.

Situáciu pred novinármi objasňovali konateľka spoločnosti SZĽH Infra Diana Kosová aj predseda komisie pri verejnom obstarávaní kritizovaného nákupu hokejok Roman Sýkora.

„Hokejky sme zabezpečovali nie na ich jednorázové rozdelenie, aktuálne je to na dva roky pre viaceré kategórie,“ informovala Kosová a priniesla aj viacero detailov obstarávania hokejok.