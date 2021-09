Námestie pri Pradiarni je skolaudované, v budove cez víkend otvorili aj komunitný cyklo hub bratov Velitsovcov

Bratislavský Ružinov má nové námestie. Uplynulý týždeň bolo oficiálne skolaudované nové námestie pri Pradiarni 1900, ktoré spríjemní okolie tejto národnej kultúrnej pamiatky a v budúcnosti budovu prepojí aj so zvyškom projektu ZWIRN. Kým rezidenčná časť projektu developera YIT Slovakia a investora RSJ je aktuálne vo výstavbe, priestory Pradiarne už takmer rok slúžia prvým nájomcom a v týchto dňoch privítajú ďalších.

Po náročnom trojročnom procese prípravy projektu a povoľovania nasledovalo 18 mesiacov samotnej realizácie, ktorá pretvorila v minulosti zanedbané územie na kvalitný verejný priestor s rozlohou 4 060 m2. Samotný koncept ústredného námestia bol hlavným prvkom v urbanistickom návrhu ateliéru Compass architekti, aj vďaka ktorému sa stal návrh tohto ateliéru víťazom architektonicko-urbanistickej súťaže pre celé územie. „Naším cieľom od začiatku projektu bolo, aby sa námestie stalo najmä príjemným miestom pre všetkých, čomu zodpovedá aj jeho mierka a funkcie. Preto sme si na pomoc privolali tých najskúsenejších z ateliéru markoandplacemakers na čele s architektom a urbanistom Igorom Markom, ktorý je odborníkom na funkčné verejné priestory,“ vysvetľuje generálny riaditeľ YIT Milan Murcko.

Štyri živly nového námestia

Väčšina spevnenej plochy námestia je voľná, aby mohla ponúkať priestor na dočasné podujatia, trhy či malé kultúrne akcie. Menší pocket park pre biznis zas poskytne priestor pre prácu v exteriéri zamestnancom kancelárií v Pradiarni aj z okolia. Developer eliminoval všetku dopravu v území jej odklonením do podzemnej garáže s hĺbkou až štyri podzemné podlažia. V garáži vybudoval aj podzemný kruhový objazd, vďaka čomu môže námestie nerušene slúžiť peším a cyklistom. Ako hlavný materiál bola použitá kvalitná kamenná mozaiková dlažba, ktorú dotvorili špeciálne kameninové línie s historickými odkazmi pôvodnej bývalej cvernovej továrne.

Foto: YIT Slovakia

Na základe odporúčaní Igora Marka, odborníka na verejné priestory, developer nakoniec z viacerých konceptov zvolil ten pod názvom BALANCED Square, ktorý má citlivo poskytovať priestor viacerým skupinám ľudí a prepájať ho tak, aby bol v rovnováhe. „Základnými prvkami nového námestia sa preto stali parter, zeleň, voda a umenie – štyri „živly“, ktoré vhodne poskytnú priestor na zábavu, nákupy, prácu, občerstvenie, ale aj relax a chvíľku na spomalenie,“ dopĺňa senior projekt manažérka projektu Pradiareň 1900 Stanislava Paulíková.

ŽIVÝ PARTER

Aj keď porevolučná architektúra u nás tento prvok zanedbávala, opäť naberá na dôležitosti. Ide o prízemie v kontakte s ulicou, ktoré slúži obyvateľom stavby aj okoloidúcim a otvára tak budovu smerom k ľuďom. V rámci územia vznikne viac ako 6 000 m2 nových obchodných priestorov, ktoré poskytnú priestor až pre 59 obchodných prevádzok na prízemí Pradiarne a rezidenčných budov ZWIRN. Vzniknú tak terasy pre kaviarne, reštaurácie, obchodíky či rôzne služby.

ZELEŇ

Aj vzhľadom na meniace sa klimatické podmienky a zvyšujúcu sa teplotu miest je dôležité vytvárať čo najviac prírodných prvkov. Námestie tak prináša 33 vzrastlých platanov a tiež zelené mikrozáhrady.

VODA

K prírode patrí aj voda – fontána s 85 tryskami a hmlou, ktorá mení farby, bude nielen interaktívnym prvkom, ale v horúcich dňoch najmä vďačným zdrojom osvieženia.

UMENIE

Námestie pri Pradiarni prinesie do územia aj kúsok umenia. Tým má byť atraktívny vežový prvok v podobe umelecky stvárneného diela, ktoré sa stane jasným navigačným prvkom, stretávacím miestom a ďalším kúskom identity tohto územia. Jeho podoba bude verejnosti predstavená v blízkej budúcnosti.

Foto: YIT Slovakia

Unikátny komunitný hub pre cyklistov

Obsadenosť budovy by do konca septembra mala prekročiť 80 %, pričom väčšina nájomcov sa do svojich priestorov nasťahuje do konca tohto roka. Pradiareň už od konca minulého roka slúži ako sídlo slovenskej pobočky IT spoločnosti Microsoft či firmy BK, a.s., ktorá sa venuje stavebným rekonštrukciám, fitoutom a technickej správe budov. K prvému retailovému nájomcovi, ktorým sa stal obľúbený cyklistický obchod MTBIKER, teraz pribudne ďalší priestor pre cyklistov. Isadore Community Hub bratov Velitsovcov kombinuje priestor pre stretávanie sa cyklistickej komunity, flagship predajňu a kancelárie.

„Výber priestorov v Pradiarni 1900 je pre značku Isadore aj určitou symbolikou hodnôt. Pradiareň 1900 je historická budova, ktorá má minimalistický nadčasový dizajn. V súlade s tým sme v interiéri použili udržateľné materiály ako drevo a kov a na väčšinu nábytku zas špeciálny materiál vyrábaný z recyklovaných tetrapakových obalov,“ vysvetľuje Peter Velits, spoluzakladateľ značky Isadore. V komunitnom hube budú môcť fanúšikovia cyklistiky sledovať preteky, stretnúť sa na pravidelných skupinových jazdách, zbierať nové znalosti a inšpirácie pri workshopoch alebo sledovať to, ako Martin a Peter Velitsovci zvládajú boj s kávovarom. Vo flagship predajni si zas budú môcť pozrieť a vyskúšať najnovšie kolekcie aj obľúbené kúsky minulých sezón. V prospech Pradiarne pri výbere priestorov nakoniec zavážila aj lokalita. „Pre nás ako cyklistickú značku bolo kľúčové byť v priestoroch, ktoré sú ľahko dostupné pre cyklistov. Pradiareň so svojím námestím je skvelé miesto, kde sa môže komunita cyklistov stretávať a vyrážať na spoločné výjazdy,“ dodáva Peter Velits. Jeho slová potvrdzuje aj účasť na hneď prvej spoločnej cyklojazde pri príležitosti otvorenia cyklo hubu, ktorej sa v sobotu zúčastnilo takmer 150 cyklistov.

Foto: Isadore

Foto: Isadore

Informačný servis