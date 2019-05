Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje na dopravné obmedzenia, spomalia vodičov pri Triblavine

BRATISLAVA 22. mája (WebNoviny.sk) – Na Triblavine spomalia vodičov práce na presmerovaní dopravy.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Michaela Michalová, dopravné obmedzenia súvisia s prestavbou dočasného dopravného značenia pre potreby výstavby križovatky Triblavina na opačnej strane D1, v ľavom jazdnom páse (smer TT-BA).

Obmedzenia sa začnú vo štvrtok 23. mája od 07:00 krátkodobým obmedzením dopravy z troch do jedného jazdného pruhu v smere Bratislava-Senec v doobedňajších hodinách pre zváranie kanálových poklopov. Obmedzenie bude ďalej pokračovať od 19:00 do 31. mája do 06:00.