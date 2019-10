Pozrite si, nové linky z Bratislavy! Letisko mení harmonogram letov

Letisko M. R. Štefánika prechádza na zimný letový poriadok. Zároveň predstavilo novinky tohtoročnej sezóny a nové letecké linky. Zmena letového harmonogramu bude platiť od nedele 27. októbra do marca budúceho roka. Počas tohto obdobia budú môcť cestujúci využiť z Bratislavy 29 pravidelných liniek do 27 destinácií.

Pribudne nová linka do ukrajinskej Odesy, talianske Alghero na Sardínii, holandský Eindhoven, denné lety do Moskvy a opäť i Eilat-Ramon v Izraeli.

Nová linka do Odesy

Úplne novú leteckú linku do Odesy na Ukrajine otvorí dopravca Wizz Air od 3. novembra s frekvenciou 2 x týždenne, lietať do mesta pri Čiernom mori bude z Bratislavy v stredy a nedele.

Linka do Alghera na Sardínii aj počas zimy

Dopravca Ryanair zabezpečí aj v zime pravidelnú leteckú linku z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave do Alghera na Sardínii.

Talianske Alghero spájal pritom s Bratislavou letecky doposiaľ len v lete. Tento rok ponúkne lety aj v zime, s frekvenciou 2 x týždenne. Lietať medzi Bratislavou a Algherom sa bude vždy v utorky a soboty.

Obnoví sa linka do holandského Eindhovenu

Pravidelné letecké spojenie do Eindhovenu v Holandsku bude tento rok k dispozícii aj v zimnom období, kam vlani dopravca Ryanair z Bratislavy nelietal.

Linku do Holandska obnovil v letnom období a dvakrát týždenne ju bude možné využiť aj naďalej.

Priame lety aj do Izraela

V zimnom letovom poriadku ponúkne dopravca Ryanair aj priame lety do Izraela – do Eilatu (Ejlatu), kam začne lietať od nedele 27. októbra.

Novinkou budú lety na nové letisko Ramon, ktoré bolo otvorené len tento rok v januári, a ktoré je od centra Eilatu vzdialené len 15 minút jazdy.

Doposiaľ lietal dopravca na vzdialenejšie letisko Eilat-Ovda. Lety do Eilatu využívajú turisti z Bratislavy nie len na návštevu Izraela, ale aj blízkeho Egypta či Jordánska.

Lety do Moskvy každý deň

Medzi najobľúbenejšie pravidelné linky z Bratislavy, okrem letov do Londýna a Dublinu, sa zaradili aj lety do Kyjeva a Moskvy.

Pre záujem o priame lety z Bratislavy do Moskvy a späť zvýšila letecká spoločnosť Pobeda počet letov z Bratislavy do hlavného mesta Ruska na 7 x týždenne. Cestujúci budú môcť denne využiť lety na Letisko Moskva-Vnukovo a naspäť.

Omán, Egypt, Gambia či Dubaj budú dostupné aj v zime

Na prelome októbra a novembra ešte možno využiť aj lety do Hurghady v Egypte od dopravcu Air Cairo. Cestovné kancelárie naplánovali aj sériu dovolenkových charterových letov do Salalahu v Ománe.

Z Bratislavy sa bude odlietať každú sobotu. Prvý let v zimnej sezóne odletí s dovolenkármi do Ománu už v sobotu 26. októbra.

Exotickou novinkou v ponuke cestovných kancelárií s odletom z Bratislavy budú i počas tejto zimy lety do africkej Gambie. Do hlavného mesta Banjul budú smerovať dovolenkové charterové lety od februára 2020 s frekvenciou raz týždenne, každý piatok.

Zabezpečí ich spoločnosť Smartwings. Individuálni dovolenkári si môžu zvoliť aj priame pravidelné lety do Dubaja v Spojených arabských emirátoch s dopravcom flydubai. Vďaka spolupráci so spoločnosťou Emirates možno navyše v Dubaji prestupovať nie len v rámci siete flydubai, ale aj na linky Emirates.

Medzi najatraktívnejšie kombinácie s odletom z Bratislavy pritom patria Bangkok v Thajsku, Maledivy, Srí Linka a Zanzibar.

Prestupné lety do 4-roch destinácií

Dopravca Ryanair umožňuje prestupné lety z Bratislavy do štyroch destinácií. Z Bratislavy s prestupom v Miláne tak možno i s Ryanairom letieť do španielskeho Porta a Valencie a talianskych miest Katánia a Cagliari. Batožina cestujúceho pritom smeruje až do konečnej destinácie.

Počas zimného harmonogramu sa vypraví 4000 letov

Zimný letový poriadok na Letisku M. R. Štefánika začne platiť v nedeľu 27. októbra 2019 a potrvá do 28. marca 2020.

Počas neho je naplánovaných takmer 4 000 pravidelných letov. Zabezpečia ich dopravcovia Ryanair, Wizz Air, Pobeda, flydubai a Air Cairo (lety do Hurghady do novembra).

Pobeda prevádzkuje lety do Moskvy a flydubai do Dubaja. Spolu 6 pravidelných liniek zabezpečuje Wizz Air, z nich sú až 3 lety do miest na Ukrajine – Kyjeva-Žuljany, Ľvova a Odesy.

Taktiež lieta do Skopje v Severnom Macedónsku, bulharskej Sofie a Londýna-Lutonu. Najviac, spolu 20 pravidelných liniek, ponúka Ryanair.

Pravidelné destinácie zimného letového poriadku (27. 10. 2019 – 28. 3. 2020) Foto: BTS

