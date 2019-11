Ako je to s bezpečnostnými pásmi v autobusoch? Vo všetkých povinné nie sú

V mestských ani medzimestských autobusoch nemusia byť bezpečnostné pásy, predpisy pre schvaľovanie vozidiel ich totiž nevyžadujú. Povinné bezpečnostné pásy sú iba v autobusoch na diaľkových a medzinárodných linkách. Pre agentúru SITA to potvrdili Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) a Zväz autobusovej dopravy (ZAD) v súvislosti so stredajšou tragickou dopravnou nehodou prímestského autobusu a nákladného vozidla pri Nitre. Prímestské autobusové spoje na objednávku samosprávnych krajov jazdia na linkách do sto kilometrov.

„V týchto autobusoch sa síce prepravujú sediaci cestujúci, ale i stojaci cestujúci, a hlavne sú tieto autobusy určené na prepravu na kratšie vzdialenosti (linky do 100 kilometrov), kde cestujúci často nastupujú a vystupujú,“ uviedol rezort dopravy.

Povinnosť pripútať sa

Hovorkyňa Zväzu autobusovej dopravy (ZAD) a autobusovej spoločnosti Slovak Lines, a. s. Eva Vozárová informovala, že prímestské autobusy viacerých dopravcov majú bezpečnostné pásy na vybraných sedadlách, hoci v týchto autobusoch to nie je povinné.

„Cestujúci v autobuse vybavenom bezpečnostnými pásmi je povinný ich použiť. Každý cestujúci je zodpovedný za seba a v prípade kontroly políciou, ak nie je pripútaný, hrozí mu pokuta,“ uviedla Vozárová pre agentúru SITA. Každé miesto na sedenie v prímestskom autobuse, ak má bezpečnostný pás, je značené piktogramom.

Autobusy v diaľkovej, medzinárodnej a zájazdovej doprave, vyrobené od roku 2002, majú bezpečnostné pásy na všetkých sedadlách. Vodiči upozorňujú cestujúcich na povinnosť pripútať sa len v autobusoch na diaľkových a medzinárodných spojoch.

V prímestských autobusoch to podľa ZAD nie je možné, okrem označenia sedadla s pásom piktogramom, prípadne upozornenia cestujúcich na predných sedadlách. „Vodiči zo svojho miesta nedokážu kontrolovať, či túto povinnosť všetci cestujúci počas celej cesty dodržiavajú,“ dodala Vozárová.

Polícia začala trestné stíhanie

Pri zrážke autobusu s nákladným autom prišlo v stredu popoludní o život dvanásť ľudí, ďalších dvadsať skončilo v nemocniciach. Linkový autobus spoločnosti Arriva Nitra odchádzal z Nitry do Jelenca pred 13:00, časť cestujúcich tak tvorili stredoškoláci, ktorým sa skončilo vyučovanie.

V súvislosti s nehodou začala polícia trestné stíhanie. Nákladné auto bolo naložené kamennou zmesou, keď schádzalo dolu kopcom, rozkývalo sa, pričom protiidúci autobus sa mu snažil vyhnúť. Po zrážke zostal nákladiak prevrátený na ceste a autobus v priekope.

„To, či sú nákladné vozidlá preťažené, kontroluje polícia v rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. Polícia kontroluje priamo vozidlá, ale kontroluje aj nakladajúce organizácie, či nenaložili vozidlá, ktoré sú preťažené,“ priblížilo ministerstvo dopravy v spojitosti s tým, či nákladné auto v prípade spomínanej tragédie mohlo byť preťažené.

Všetky vozidlá, vrátane nákladných a autobusov, musia spĺňať technické požiadavky, ktoré platili v čase uvedenia vozidla do prevádzky v cestnej premávke. „Technické požiadavky na vozidlá sa postupne sprísňujú. Preto staršie vozidlá plnia menej prísnejšie bezpečnostné požiadavky ako súčasné predávané vozidlá,“ upozornil rezort dopravy.

Vyspelé systémy bezpečnosti

Popri všeobecných požiadavkách a existujúcich systémoch (systém výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu a zdokonalený systém núdzového brzdenia) sa podľa ministerstva budú nákladné vozidlá a autobusy musieť navrhovať a vyrábať tak, aby sa významne zredukovali mŕtve uhly okolo vozidla.

„Budú tiež musieť byť vybavené pokročilými systémami schopnými rozpoznať chodcov a cyklistov, ktorí sa nachádzajú v tesnej blízkosti vozidla,“ dodalo ministerstvo dopravy. V súvislosti s bezpečnostnými požiadavkami na vozidlá sa ukončuje príprava nového nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnej bezpečnosti vozidiel.

To postupne určí ďalšie technické požiadavky, ktoré budú musieť vozidlá spĺňať. Od polovice roku 2022 budú musieť byť všetky nové autá v Európskej únii vybavené vyspelými systémami bezpečnosti. Cieľom nariadenia je dosiahnuť podstatné zníženie počtu smrteľných nehôd na cestách.

Ministerstvo dopravy a výstavby v súčasnosti eviduje na Slovensku 8 720 dopravcov oprávnených podnikať v nákladnej doprave a 931 dopravcov v osobnej doprave.