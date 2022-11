Arriva zabezpečuje v Bratislavskom kraji už všetky spoje prímestských autobusov

Prímestskú autobusovú dopravu v Bratislavskom samosprávnom kraji zabezpečuje presne rok spoločnosť Arriva Mobility Solutions, s.r.o. Po počiatočných problémoch s vynechávaním spojov aj pre nedostatok vodičov dopravca v súčasnosti už zabezpečuje regionálnu dopravu na linkách podľa cestovných poriadkov.

„Situáciu, ktorá bola veľmi ťažká, sme napokon vyriešili. Už jazdíme všetky spoje tak, ako sme ich zazmluvnili so samosprávnym krajom,“ potvrdil v utorok na stretnutí s médiami generálny riaditeľ spoločností Arriva na Slovensku László Ivan. Ojedinelé výpadky z rôznych dôvodov sú podľa neho bežné, napríklad pre nečakané ochorenie, haváriu či technické problémy autobusu.

„Nie je to systematické, neopakuje sa výpadok na tej istej linke celý týždeň,“ uviedol Ivan s tým, že vypravenosť spojov je vyššia ako mal bývalý dopravca v bratislavskom regióne. Pre zabezpečenie plynulej a úplnej prímestskej autobusovej dopravy má dopravca dostatočný počet vodičov.

„Pre optimálnu vypravenosť potrebujeme ešte pätnásť až dvadsať vodičov, ale to už nemá žiadny negatívny dopad na samotnú vypravenosť , to znamená, že ľudia to nepocítia,“ ubezpečil Ivan. Obnovili podľa neho celý vozidlový park autobusov, všetci vodiči v rámci Bratislavského kraja už jazdia s novými autobusmi.

„Neustále rozvíjame aj infraštruktúru pre vodičov, či už nocľahárne, oddychové miestnosti alebo sociálne zariadenia,“ priblížil šéf Arriva na Slovensku, ktorý vo funkcii končí v závere tohto roka.