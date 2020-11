Austrálske aerolinky Qantas budú od pasažierov vyžadovať potvrdenie o očkovaní

Austrálska národná letecká spoločnosť Qantas bude od pasažierov medzinárodných letov vyžadovať, aby pred letom preukázali, že sú zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19. Informuje o tom spravodajský portál CNN s odvolaním sa na generálneho riaditeľa aerolínií Alana Joycea.

Joyce sa pre televíziu Channel 9 vyjadril, že dopravca aktualizuje svoje podmienky, aby informovali o nevyhnutnosti očkovania. „Požiadame ľudí, aby sa podrobili očkovaniu skôr, ako nastúpia do lietadla. Myslíme si, že je to nevyhnutnosť pre prichádzajúcich medzinárodných návštevníkov a ľudí opúšťajúcich krajinu,“ povedal.

„Riešime to, ako môžete mať očkovací pas, jeho elektronickú verziu, ktorá potvrdzuje, čo je to za vakcínu a či je prijateľná pre krajinu, do ktorej cestujete,“ vysvetlil tiež Joyce.

Šéf Qantasu sa okrem iného tiež vyjadril, že očakáva, že ho budú nasledovať aj ďalšie letecké spoločnosti. „Myslím si, že to bude bežná téma, keď sa budem rozprávať so svojimi kolegami z iných leteckých spoločností po celom svete,“ uviedol.