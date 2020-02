Boris Johnson chystá v Británii dopravnú revolúciu, sľubuje nové vysokorýchlostné železnice a cyklotrasy

Veľká Británia sa pripravuje na jeden z najväčších infraštruktúrnych projektov vo svojej histórii. Súčasný premiér Boris Johnson potvrdil plány vybudovať nové vysokorýchlostné spojenie z Londýna na sever krajiny. Ide zároveň o najdrahšiu dopravnú stavbu v Európe.

Vysokorýchlostná železničná trať dostala názov High Speed 2 (HS2). Premiér avizoval, že nová trať neprinesie iba komfortnejšie cestovanie, ale aj rozvoj a prosperitu do odľahlejších častí krajiny.

V rámci prvej etapy by sa mala vystavať trať z Londýna do Birminghamu. V druhej etape sa počíta s novými koľajami do Manchesteru a Leedsu.

Na projekt vyčlenia milióny libier

Britské ministerstvo dopravy už v priebehu minulého roka začalo vyberať nové vlakové súpravy, ktoré dosahujú rýchlosť až 360 km/hodinu. Momentálne sa o štátnu zákazku uchádza päť združení a výrobcov.

Aj napriek tomu, že tento projekt bol schválený vládou ešte v roku 2012, zatiaľ sa nepostavil ani kilometer novej koľaje. Projekt pritom už zhltol minimálne 7-miliárd libier (8,4-miliardy eur), ktoré vláda vynaložila na projektovanie a výkup pozemkov.

Nové vlaky plánujú nasadiť aj na trase do Liverpoolu či Edinburghu. Víťaz verejného obstarávania by mal byť známy už tento rok. Na realizáciu projektu plánuje Johnsonova vláda vyčleniť 56-miliárd libier (67,2-miliardy eur).

Podľa analýzy, ktoré uskutočnila spoločnosť Oakerwee, môžu náklady presiahnuť investície v hodnote až 100-miliárd libier (120-miliárd eur). Podľa premiéra, by mohla byť prvá etapa hotová do konca roku 2026.

Minister dopravy Grant Schaps však tento termín nevidí reálne. Podľa jeho slov by sa prvá etapa mohla sprevádzkovať v priebehu roka 2028.

Cieľom je podpora verejnej dopravy

Cestovanie medzi Londýnom a Birminghamom by sa podľa odhadov malo skrátilo o 45 minút, Cestovanie z Londýna do Glasgow by malo malo trvať menej ako štyri hodiny.

Od vysokorýchlostnej trate si vláda sľubuje väčší záujem ľudí o cestovanie verejnou dopravou. „Naši predkovia sa pozerali dopredu, keď opustili kone a nahradili ich železnicou. Rovnaké ambície potrebujeme teraz,“ uviedol Johnson.

Viac autobusov a bicyklov

Johnson zároveň plánuje investovať milióny libier aj do autobusovej dopravy. Štát by mal podľa jeho slov nakúpiť štyri tisíc bezemisných autobusov.

Súčasťou ambiciózneho plánu je vybudovať stovky kilometrov nových cyklotrás, podobne ako je to v Holandsku. „Teším sa na éru, kedy ľudia začnú do práce jazdiť na bicykli,“ povedal premiér.