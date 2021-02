Bratislava cez víkend posilní linky do prírody, pre koronavírus nasadí aj väčšie autobusy

Dopravný podnik Bratislava (DPB) posilní cez víkend vybrané autobusové a trolejbusové linky do prírody. „Snehová perina prikryla celú Bratislavu a my sa už pripravujeme na to, aby sme cez víkend pohodlne odviezli cestujúcich na obľúbené kopce,“ uviedol DPB na sociálnej sieti a dodal, že keďže parkoviská budú opäť zaplnené autami, najlepšou formou cestovania je práve MHD.

„Kapacitným posilnením zabezpečíme cestujúcim dostatok priestoru na prípadné rozostupy,“ doplnil DPB. Zmeny sa dotknú liniek 203, 144, 43 a 52.

Trolejbus 203 bude každých 15 minút spájať centrum mesta s Kolibou. „Na trasu nasadíme naše najkapacitnejšie kĺbové trolejbusy,“ uvádza dopravný podnik a dodáva, že autobus 144 bude na Kolibe od každého trolejbusu zvážať ľudí ďalej priamo na Kamzík.

„Namiesto krátkeho elektrobusu na linku nasadíme kapacitnejší autobus,“ doplnil DPB. Autobus 43 bude každých 20 minút premávať medzi uzlom Patrónka, parkoviskom pri Červenom moste, Železnou studienkou a Lesoparkom. Na linku budú nasadené kĺbové autobusy. „Autobus 52 bude každých 30 minút jazdiť medzi Vajnormi, Rendezom, Račou a Potočnou,“ uzavrel DPB.