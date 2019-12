Bratislavské letisko si pripravilo pre cestujúcich vianočné prekvapenie (foto)

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave by malo v tomto roku vybaviť celkovo vyše 2,2 milióna cestujúcich. Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková, konkrétne údaje o počte pasažierov v roku 2019 zverejnia v januári budúceho roka.

„Aj v roku 2020 očakáva letisko približne podobný počet vybavených cestujúcich ako v roku 2019, teda viac ako dva milióny,“ poznamenala Ševčíková.

Za jedenásť mesiacov tohto roka prešlo bránami najväčšieho domáceho letiska 2,1 milióna cestujúcich, medziročne to bolo menej o 2,3 %, alebo zhruba o 52 tisíc pasažierov. Od začiatku roka do konca novembra letisko vybavilo takmer 27 tisíc letov.

Vianočné prekvapenie pre cestujúcich

Na cestujúcich, ktorí prileteli na bratislavské letisko tesne pred Štedrým dňom, čakalo v pondelok 23. decembra vianočné prekvapenie. V príletovej hale vítal cestujúcich prilietajúcich z Londýna, Birminghamu, Eindhovenu, Bologne a Milána bradatý Mikuláš s anjelmi a darčekmi.

Vianočnú náladu umocnilo hudobné Duo Inferno, v sprievode huslí a basgitary zneli halou letiska vianočné koledy. Kým deti obdaroval Mikuláš s anjelmi, dospeli mohli ochutnať vianočný punč. Letisko prichystalo vianočnú akciu pre pasažierov deň pred Štedrým dňom štvrtýkrát.

„Týmto spôsobom chceme navodiť slávnostnú atmosféru vianočných sviatkov pre cestujúcich, ktorí sa vracajú zo zahraničia, ale aj pre zahraničných cestujúcich, ktorí sa rozhodli stráviť vianočné sviatky na Slovensku,“ povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Jozef Pojedinec.

Prekonaný rekord

Bratislavské letisko vybavilo v roku 2018 celkovo 2 292 712 cestujúcich, čo bolo medziročne viac o 18 percent, resp. o 350 tisíc osôb. Ide o najvyšší počet pasažierov v histórii letiska.

Prekonalo tak desaťročný rekord z roku 2008, kedy jeho bránami prešlo 2 218 545 cestujúcich. Letisko má v zimnej sezóne 2019/2020 spolu 29 pravidelných liniek do 27 destinácií, naplánovaných je takmer štyritisíc pravidelných letov piatich dopravcov.

Novinkami počas tohto obdobia sú úplne nové spojenie do ukrajinskej Odesy, ako aj linka do holandského Eindhovenu, denné lety do Moskvy a opäť aj linka do izraelského Eilat-Ramonu.

Odlety a prílety na Štedrý deň

Leteckí dopravcovia pridali na bratislavskom letisku v období pred a po sviatkoch (od 18. decembra 2019 do 8. januára 2020) navyše 70 letov. Najviac, šestnásť letov, po osem príletov aj odletov, pribudlo na linkách spájajúcich Bratislavu s Londýnom.

Na Štedrý deň, 24. decembra, je v pláne jedenásť pravidelných príletov a jedenásť odletov z Bratislavy, pričom posledné lety sa uskutočnia približne o 17:00 tak, aby boli cestujúci čo najskôr doma so svojimi blízkymi. Rovnako do 17:00 sú naplánované lety aj počas Silvestra.

„V prvý sviatok vianočný, 25. decembra, dopravca Ryanair nevypravuje žiadne lety. Avšak dopravca flydubai aj v tento deň prepraví Slovákov na vianočnú dovolenku do slnečného Dubaja,“ priblížila Ševčíková.

Wizz Air dokonca v tento deň naplánoval odlety do všetkých svojich šiestich destinácií, kam lieta z Bratislavy – do Ľvova, Odesy, Londýna – Lutonu, Kyjeva – Žuljany, Skopje a Sofie. „Odlet a prílet z Moskvy do Bratislavy vypraví vo sviatočný deň aj letecká spoločnosť Pobeda,“ dodala hovorkyňa bratislavského letiska.