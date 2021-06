Bratislavské Staré Mesto schválilo prvú zo štyroch zón parkovacej politiky, môže ju aj rozšíriť

Bratislavské Staré Mesto schválilo prvú zo štyroch zón, s ktorými pristupuje k celomestskej parkovacej politike. Bude ňou Hlavná stanica Bratislava, Blumentál. Okrem toho miestni poslanci na utorkovom zastupiteľstve schválili dodatok k zmluve s Bratislavskou parkovacou službou (BPS), ktorým sa trvanie zmluvného vzťahu skráti o jeden rok.

Na stredajšom brífingu o tom informovala starostka mestskej časti Zuzana Aufrichtová. „Bratislava by mala od 1. októbra spúšťať regulované parkovanie ako parkovaciu politiku hlavného mesta. Realizovať sa bude postupne vzhľadom na to, ako sú pripravené jednotlivé mestské časti,“ uviedla starostka.

Na začiatok s jednou zónou

„Úlohou Starého Mesta bolo zadefinovanie zón, s ktorými mestská časť vstúpi do parkovacej politiky mesta. V prvej etape ideme s jednou zónou – Hlavná stanica, Blumentál. Pokiaľ mesto dokáže deklarovať, že od najbližšieho obdobia priberie ďalšie zóny, Staré Mesto je pripravené pridávať ďalšie zóny, prípadne zväčšovať jednu zónu, kým bude pokryté celé Staré Mesto,“ vysvetlila starostka s tým, že tieto zmeny by sa mali realizovať do jedného roka.

Staré Mesto má dnes dva systémy regulovaného parkovania a 3 750 vyznačených parkovacích miest. Prvým je systém BPS, druhá časť je rezidenčné parkovanie na základe dopravného značenia, ktoré uprednostňuje v určitých časoch obyvateľov mestskej časti.

Systémy by chceli zjednotiť na dva

„Tieto dva systémy priberú v zóne Hlavná stanica, Blumentál celomestskú parkovaciu politiku a bolo by dobré, keby sa to čo najskôr zjednotilo na dva systémy,“ podotkla starostka. V rámci Starého Mesta má hlavné mesto s BPS zmluvu na komunikácie I. a II. triedy, Staré Mesto na komunikácie III. a IV. triedy.

Staromestská zmluva mala trvanie do roku 2026, podarilo sa však prispieť k dohode o skrátení tejto zmluvy do roku 2025 za podmienky zachovania celistvosti zóny BPS. Hlavné mesto je aktuálne s BPS v súdnom spore, pričom považujú zmluvu s BPS za neplatnú.