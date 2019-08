Bratislavský dopravný podnik podpísal zmluvu na čistenie vozidiel, zaplatí viac ako milión eur

Dopravný podnik Bratislava (DPB) podpísal tento mesiac rámcovú zmluvu na čistenie vozňov s firmou Cata-Real za takmer 1,2 mil. eur.

Zmluva platí na dobu určitú, a to konkrétne 12 mesiacov. Vyplýva to z informácií vo Vestníku Úradu verejného obstarávania.

Zákazku rozdelili na tri časti

Zákazku rozdelili na tri časti, prvá časť sa týka autobusov vozovne Trnávka, Jurajov dvor a Krasňany, predpokladaná hodnota tejto časti zákazky bola 493-tisíc eur bez DPH.

Cata-real ponúkla o približne 8-tisíc eur nižšiu cenu ako bola predpokladaná hodnota, teda 485-tisíc eur. Druhá časť zákazky sa týkala autobusov vozovne Petržalka, predpokladaná hodnota tejto časti zákazky je 229-tisíc eur, Cata-Real vyčistí tieto autobusy za 224-tisíc eur, teda s približne päťtisíceurovým rozdielom oproti predpokladanej hodnote.

Poslednou časťou zákazky je čistenie električiek a trolejbusov, jej predpokladaná hodnota bola 448-tisíc eur a Cata-Real predložila ponuku s cenou 445-tisíc eur, v poslednej časti zákazky teda DPB ušetrí tritisíc eur.

Ponuky od ďalších spoločností

Okrem víťaznej firmy Cata-Real so sídlom v Dolnom Kubíne predložili ponuky ďalšie tri spoločnosti. Podľa zápisnice z vyhodnotenia ponúk bolo v prvej a druhej časti zákazky poradie uchádzačov rovnaké. Na druhých miestach sa ocitla spoločnosť Slovclean so sídlom v Bratislave, na tretích miestach firma Atalian SK a na štvrtých spoločnosť Blitz Blank Facility takisto so sídlom v Bratislave.

V prípade čistenia trolejbusov a električiek, teda v tretej časti zákazky sa na druhom mieste takisto umiestnila firma Slovclean, tretia v poradí však bola firma Blitz Blank Facility a spoločnosť Atalian SK bola až na štvrtom mieste.