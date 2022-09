Bratislavský tunel Sitina čaká počas víkendov úplná uzávera, dôvodom je údržba

Bratislavský diaľničný tunel Sitina počas víkendových nocí z dôvodu údržby úplne uzatvoria. Ako informuje Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v tlačovej správe, počas mesiacov september a október budú vykonávať pravidelnú jesennú údržbu v diaľničných tuneloch na celom Slovensku.

V septembri je úplná uzávera tunela Sitina naplánovaná od piatka 16. septembra 22:00 do soboty 17. septembra 10:00 a od soboty 17. septembra 22:00 do nedele 18. septembra 10:00. „Doprava bude presmerovaná na súbežné cestné komunikácie,“ konštatuje NDS.

Počas októbrovej údržby bude tunel Sitina uzatvorený v termínoch od 14. októbra 22:00 do 15. októbra 10:00 a od 15. októbra 22:00 do 16. októbra 10:00. Ďalší termín uzatvorenia tunela bude od 21. októbra 22:00 do 22. októbra 10:00, od 22. októbra 22:00 do 23. októbra 10:00 a od 23. októbra 22:00 do 24. októbra 4:00.