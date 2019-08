Bude MHD v Bratislave zadarmo? Magistrát vyjadril jasný postoj

Myšlienka zavedenia bezplatného cestovania MHD v Hlavnom meste SR bola už viackrát prezentovaná verejnosti, ale vždy tieto procesy ostali len pri diskusiách, ktoré sa zakrátko skončili a všetko pokračovalo v starom móde.

Portál Nasadoprava.sk sa zaujímal, či by nebolo finančne výhodnejšie, v porovnaní nákladov a príjmov na automaty, tlač cestovných lístkov, revízorov, aplikácie a ostatné prevádzkové služby, zaviesť cestovanie po Bratislave zadarmo.

Mesto financuje takmer polovicu nákladov na DPB

Mesto sa podieľa na financovaní takmer polovice ekonomicky oprávnených nákladov DPB. „Mestská hromadná doprava v Bratislave je financovaná z tržieb a výnosov DPB a z rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo,“ uviedol tlačový odbor mesta.

Oddelenie komunikácie a marketingu Bratislavského magistrátu informovalo, že v prípade Bratislavy, žiaľ, nie je možné zavedenie bezplatnej hromadnej dopravy. A to z dvoch dôvodov.

Mesto by muselo plne uhrádzať všetky náklady spojené s prevádzkovaním MHD. Išlo by tak o milióny eur do dopravy navyše, pričom mohli byť použité v iných oblastiach, kde by v konečnom dôsledku chýbali.

MHD v Bratislave stojí mesto milióny eur ročne

Celkové náklady Dopravného podniku Bratislava, a.s. (DPB) predstavujú približne 136-miliónov eur ročne. Tlačový odbor uviedol, že výnosy z dopravných služieb, vrátane tržieb, výnosov a odpisov predstavujú 69-miliónov eur.

Pre predstavu, ročné tržby z cestovného predstavujú zhruba 47-miliónov eur, čo ani zďaleka nepokrývajú všetky ekonomicky oprávnené náklady. Čo sa týka výšky cestovného, cestujúci si uhrádza plných 100 % ceny lístka.

„Následný rozdiel je uhrádzaný z rozpočtu mesta, pričom bežný transfer predstavuje výšku 59-miliónov eur. Okrem týchto prostriedkov hlavné mesto poskytuje dopravcovi aj kapitálové prostriedky určené na obstaranie nových vozidiel, budovanie a modernizáciu dopravnej infraštruktúry,“ informovalo oddelenie komunikácie.

Bezplatné cestovanie sa nedá uplatniť

Hlavné mesto uviedlo, že sa momentálne nedá uplatniť podobný model ako v Brezne, pretože už v súčasnosti je podiel dotácie pre MHD z rozpočtu mesta veľmi veľký.

„Po zavedení dopravy zdarma by tak všetky náklady museli byť uhrádzané z rozpočtu mesta, a teda by zostalo menej financií na iné potreby mesta,“ odôvodnil magistrát.

Hlavným dôvodom, prečo nie je možné podľa magistrátu zaviesť bezplatnú dopravu v hlavnom meste je, že sa v Bratislave pohybuje veľké množstvo ľudí, či už pracujúcich alebo turistov, ktorí tu nemajú trvalý pobyt.

Z tohto dôvodu by pri takomto opatrení aj naďalej ostali prevádzkové náklady spojené s nákupom a kontrolou cestovných lístkov.