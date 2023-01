Ceny diaľničných známok nemuseli vzrásť tak výrazne, mohlo to byť podľa Kmeťa o euro ročne a nie „skokovo“

Ak by sa ceny elektronických diaľničných známok zvyšovali kontinuálne o určité percento, napríklad o jedno euro ročne, nemuseli by vzrásť tak „skokovo“. Štátny tajomník Ministerstva dopravy SR Jaroslav Kmeť (nom. Sme rodina) si to myslí v súvislosti s nárastom cien diaľničných známok od začiatku tohto roka o dvadsať percent. Ich ceny sa na Slovensku predtým naposledy zvyšovali pred dvanástimi rokmi.

„Od roku 2011 sa otvorilo približne tristo kilometrov nových diaľnic. Logicky, keď máme viac diaľnic, potrebujeme aj viac peňazí na ich údržbu. Tá je v porovnaní s rokom 2011 výrazne drahšia. Rástli všetky náklady, ako je cena materiálov, soli, ale aj mzdy zamestnancov. Svoje urobila inflácia,“ uviedol v rozhovore pre agentúru SITA a portál SITA Doprava Kmeť.