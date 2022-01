Cestovanie bratislavskou MHD bude o čosi komfortnejšie. Na najvyťaženejšie linky nasadia veľkokapacitné autobusy

Dopravný podnik Bratislava (DPB) dnes nasadí do ulíc hlavného mesta prvé z celkovo 70 veľkokapacitných viac ako 18-metrových autobusov. Na dnešnom brífingu o tom informoval predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský a viceprimátorka Bratislavy Tatiana Kratochvílová.

Zvýši sa kvalita cestovania

„Pripravených je 40 nových veľkokapacitných, nízkopodlažných autobusov,“ uviedla Kratochvílová. Ako dodala, mesto je presvedčené o tom, že aj kvalita dopravných prostriedkov zvýši atraktivitu cestovania mestskou hromadnou dopravou (MHD), ktorá je jednou zo základných pilierov dopravy v Bratislave.

Cena jedného autobusu bola podľa Rybanského takmer 255-tisíc eur, čo je v porovnaní s nákupom v minulosti úspora až 70-tisíc eur pri nákupe jedného takéhoto vozidla.

Staré autobusy vyradia

Ako uviedol Rybanský, všetkých 40 kusov nízkopodlažných, kĺbových autobusov z prvej dodávky dorazilo do Bratislavy a sú pripravené na nasadenie do ostrej prevádzky. „Dnes vypúšťame do bratislavských ulíc prvých osem kusov týchto autobusov a v nasledujúcich dňoch budeme pokračovať a zvyšovať ich počet v uliciach,“ poznamenal.

Nové autobusy nahradia primárne staré vysokopodlažné autobusy a niektoré staršie autobusy vo vozidlovom parku DPB, ktoré následne vyradia.

„Tieto autobusy budeme nasadzovať na naše najvyťaženejšie linky, a to podľa reálnych dát, podľa poštu cestujúcich,“ dodal Rybanský. Dodal, že budú nasadzované na linky, kde kĺbové autobusy premávajú, ale aj na linky, kde kĺbové autobusy nie je až také bežné vidieť.

„Posilníme napríklad linku 37 medzi Mostom SNP a Záhorskou Bystricou, ale aj linku 88, ktorá spája autobusovú stanicu a Petržalku,“ uzavrel.