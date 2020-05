Cestujúci po prílete do Británie pôjdu do karantény, dôvodom je pandémia Covid-19

Britské aerolinky oznámili, že z dôvodu nariadenia vlády bude pre každého, kto dorazí do Spojeného kráľovstva z inej krajiny ako z Írska, platiť 14-dňová karanténa. Dôvodom je pandémia koronavírusu. Nové opatrenie by malo vstúpiť do platnosti koncom mesiaca.

Ľudia, ktorí dorazia do Veľkej Británie, budú musieť ísť do samoizolácie na súkromí. Karanténa bude znamenať, že cestujúci budú musieť po prílete poskytnúť svoje adresy, uviedli pre spravodajskú stanicu BBC vládne a letiskové zdroje.

Ako dlho budú nové obmedzenia platiť, nie je zatiaľ známe, podobne ako to, kde budú môcť karanténu tráviť iní ako britskí občania.

Britské letiská už varujú, že karanténa „bude mať nielen zničujúci dopad na britskú leteckú dopravu, ale aj na širšiu ekonomiku“