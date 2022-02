Cestujúci sa naďalej niektorých vlakov v okolí Bratislavy nedočkajú, železnice odriekli takmer 70 spojov

Obmedzenia v osobnej vlakovej doprave v okolí hlavného mesta naďalej pokračujú. Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK) v tomto týždni od 7. do 11. februára odriekla na regionálnych linkách na západe krajiny takmer sedemdesiat spojov.

Zrušené aj tri ranné vlaky

Národný vlakový dopravca o tom informoval na svojom portáli s tým, že aktuálna situácia sa počas dňa môže priebežne zmeniť. Dôvodmi nevypravenia osobných vlakov zostávajú nedostatok rušňovodičov a závažná porucha zabezpečovacieho zariadenia v železničnej stanici Bratislava-Petržalka.

Železničiari z prevádzkových dôvodov odriekli 40 spojov, z toho opäť 28 denne na traťovom úseku medzi Trnavou a Bratislavou v oboch smeroch počas celého dňa. Znovu zrušili tri ranné vlaky – z bratislavského Nového Mesta do Pezinka, z Pezinka do Bratislavy na Hlavnú stanicu a z Galanty do stanice Bratislava-Petržalka.

Ospravedlnenie sa cestujúcim

Po novom avizovali v pondelok 7. februára zrušenie po štyroch vlakoch v úsekoch Bratislava – Šaľa, Bratislava – Nové Zámky a späť a jedného spoja zo Šurian do hlavného mesta.

Pre vážnu poruchu zabezpečovacieho zariadenia v stanici Petržalka dopravca odriekol opakovane 28 spojov v úseku medzi Petržalkou a Novým Mestom v hlavnom meste.

„Po sprevádzkovaní zabezpečovacieho zariadenia správcom infraštruktúry budú uvedené vlaky opätovne vedené bez obmedzenia,“ informovala ZSSK. Za spôsobené nepríjemnosti a zníženie komfortu pri cestovaní sa spoločnosť cestujúcim znovu ospravedlňuje.