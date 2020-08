Cestujúcich na trati Kraľovany - Ľubochňa čakajú výluky, železnice plánujú opravy za milióny eur

Viac ako 12,6 miliónov eur investujú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) do rekonštrukcie takmer štvorkilometrového úseku železničnej trate medzi Kraľovanmi a Ľubochňou. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová.

Podľa jej slov čakajú cestujúcich na tejto trati denné výluky, k nepretržitej výluke prvej traťovej koľaje pristúpia železničiari 5. septembra.

Takmer štvorkilometrový úsek

Súčasný stav trate Kraľovany – Ľubochňa je podmienený vekom a materiálmi železničného zvršku zo začiatku 80. rokov.

„Zemné teleso trate bolo naposledy rekonštruované v roku 1981. Predmetnou rekonštrukciou sa dosiahne vyšší kvalitatívny štandard osobnej i nákladnej dopravy, zaistenie bezpečnosti železničnej dopravy a zníženie rozsahu údržby železničného zvršku,“ uviedla hovorkyňa ŽSR.

Železničiari sa chystajú komplexne zrekonštruovať obe traťové koľaje v dĺžke 3 789 metrov.

Železničná trať prejde komplexnou rekonštrukciou

„Predmetom stavby je komplexná rekonštrukcia železničného zvršku, železničného spodku v potrebnom rozsahu, úpravy trakčného vedenia a zabezpečovacieho zariadenia, rekonštrukcia nástupíšť na železničnej zastávke Stankovany, vybudovanie prístreškov a osvetlenia na danej zastávke,“ priblížila rozsah prác Feik Achbergerová.

Celkové predpokladané náklady stavby sú spolu 12 658 321,50 eur bez DPH a ŽSR ich uhradia z vlastných zdrojov.

Stavebné práce sú spojené aj s obmedzeniami pre cestujúcich. „V termíne od 17. do 26. augusta v časoch od 7:40 do 14:20 bude denná výluka pre potreby demontáže starých trakčných podpier, zriadenia nových základov trakčných podpier, montáže trakčných podpier a prevesenia trakčného vedenia,“ doplnila hovorkyňa ŽSR s tým, že od 5. septembra nepretržite 85 dní do konca novembra 2020 vylúčia prepravu na prvej traťovej koľaji a vlaky budú premávať po druhej traťovej koľaji.