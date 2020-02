Danko: Ak nezmeníme systém financovania stavby diaľnic, tak západ a východ Slovenska nespojíme

Ak nezmeníme celý systém financovania výstavby diaľnic, tak západ a východ Slovenska sa neprepoja ani v roku 2040. Myslí si to predseda Národnej rady SR a Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko, pričom úvahy o možnom dokončení chýbajúcich úsekov D1 medzi Bratislavou a Košicami v roku 2026 alebo 2030, označil za rozprávky a absolútne klamstvá.

Danko o tom informoval po tom, ako parlament v utorok nebol uznášaniaschopný ani pri treťom pokuse pri hlasovaní o návrhu vlády na skrátené konanie o zrušení diaľničných známok.

Štát si má zobrať pôžičku

„Základný problém je, že Národná diaľničná spoločnosť (NDS) nemá peniaze na projektové práce. Potom sa zdĺhavo konajú stavebné práce a tým pádom, keď idete cez eurofondy, všetko toto musíte niekoľko rokov robiť,“ povedal Danko.

Štát by si mal podľa neho obstarať úverovú linku na NDS, ktorá by sa mala zlúčiť so Slovenskou správou ciest (SSC).

„Následne by mali mať úverovú linku, aby sme nakreslili realizačné projekty, dokončili stavebné konania, aby sme eurofondy čerpali na skutočné stavebné práce, a keď nebudú stačiť eurofondy, aby sme si požičali peniaze,“ uviedol šéf národniarov.

Za 8-miliárd eur by postavil 270 km

Slovensko by si podľa neho mohlo požičať zhruba osem miliárd eur bez aktivácie dlhovej brzdy aj bez veľkého zadlženia. Danko si myslí, že tieto peniaze by mali stačiť na 270 kilometrov chýbajúcich úsekov diaľnic a rýchlostných ciest a potom by občania vedeli, za čo platia.

„Tento problém tu je, štyri roky sa neriešil. Nebudeme túto tému siliť, napriek tomu, povedal som, že skúsime sa obrátiť na verejnosť,“ poznamenal Danko.

Ľudia sa mohli na profile SNS na sociálnej sieti vyjadriť k návrhu na zrušenie diaľničných známok. Anketa nedopadla podľa predstáv národniarov, väčšina hlasujúcich s týmto nápadom nesúhlasila.

Snaha zrušiť diaľničné známky nevyšla

Parlament prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o zrušení diaľničných známok v piatok 21. februára. Na dobudovanie 1100 kilometrov diaľničnej siete je podľa Danka potrebná pôžička v objeme osem miliárd eur.

Predpokladaný negatívny vplyv z dôvodu zrušenia povinnosti úhrady diaľničných známok je 70-miliónov eur ročne. Predseda národniarov si za návrh na zrušenie diaľničných známok vyslúžil ostrú kritiku od viacerých expertov.

Tí jeho krok označili za nezmysel a zúfalú snahu získať si hlasy voličov krátko pred parlamentnými voľbami.

Výpadok príjmov by zruinoval diaľničiarov

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) informovala, že bez príjmov z predaja elektronických diaľničných známok nie je schopná zabezpečiť prevádzku a údržbu diaľnic ani investície do nich a splácanie existujúcich investičných úverov.

„V prípade výpadku týchto príjmov musia byť nahradené inými zdrojmi – prevádzkovými dotáciami zo štátneho rozpočtu. V opačnom prípade nebude možné zabezpečiť prevádzkovú schopnosť diaľnic a ich bezpečnosť, bude ohrozená platobná schopnosť NDS a hrozí cross default (predčasné splatenie úverov) od bánk,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Príjmy z úhrady diaľničných známok v roku 2019 podľa údajov NDS dosiahli zhruba 79,4 milióna eur a medziročne boli vyššie o 4 %. Domáci motoristi mali na uvedenej sume podiel 49,3 % a zahraniční 50,7 %.

Vodiči si tak vlani kúpili viac ako 4,5-milióna diaľničných známok, čo bolo oproti roku 2018 viac o 2,6 %.