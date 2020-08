Daňové zaťaženie autodopravcov by sa malo znížiť, ale za luxusné vozidlá si zaplatíme viac

Daňové zaťaženie autodopravcov podnikajúcich v kamiónovej a autobusovej doprave by sa malo znížiť. Ministerstvo financií totiž pripravuje návrh novely zákona o dani z motorových vozidiel, ktorou by sa mala posilniť konkurencieschopnosť našich autodopravcov s autodopravcami z iných krajín.

Novela by mala odstrániť komplikované „párovanie“ vozidiel tvoriacich návesové jazdné súpravy (ťahač a náves). Namiesto toho sa má zaviesť priame priradenie ročnej sadzby dane z novonavrhnutej prílohy k zákonu v závislosti od základu dane, ktorým na tento účel zostáva hmotnosť vozidla a počet náprav.

Vyplýva to z predbežnej informácie rezortu financií k príprave návrhu novely zákona o dani z motorových vozidiel. Samotný návrh novely by mal rezort financií dať na pripomienkovanie v októbri alebo novembri tohto roka.

Luxusné vozidlá s vyššou daňou

Okrem zavedenia novej prílohy s ročnými sadzbami pre vozidlá ťahač a náves sa majú stanoviť aj nové percentuálne zvýhodnenia ročnej sadzby dane pre úžitkové vozidlá zaradené do kategórie M2, M3, N3 a O4 v rozmedzí od 50 do 10 percent.

„Predmetné zvýhodnenie ročnej sadzby dane sa navrhuje uplatniť počas 156 kalendárnych mesiacov počnúc dátumom prvej evidencie vozidla,“ informovalo ministerstvo financií.

Pri vozidlách kategórie L (motorky a štvorkolky) a M1 (osobné vozidlá) sa majú zvýšiť sadzby dane s dôrazom na luxusný segment. „S ohľadom na obstarávacie ceny vozidiel kategórie L a M1 sú aktuálne efektívne daňové sadzby regresívne, čo nie je opodstatnené ani z pohľadu marginálnej užitočnosti luxusného vozidla pri vykonávaní podnikateľských činností. Ostatné premenné pri výpočte dane zostávajú nezmenené,“ tvrdí ministerstvo.

Ťahač a náves so samostatným vyňatím

V súčasnosti sa pre určenie ročnej sadzby dane podľa rezortu financií využíva iba jedna príloha k zákonu, ktorá samostatne nevyníma vozidlá ťahač a náves.

Systémom párovania vozidiel ťahač a náves do „jednej“ návesovej jazdnej súpravy sa obmedzuje možnosť zaradenia týchto vozidiel vždy do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane, než do akej by skutočne vozidlo podľa základu dane patrilo. Na zmeny počas zdaňovacieho obdobia sa pritom neprihliada.

„Tiež vozidlám kategórie N3 a O4 sa neumožňuje ročnú sadzbu dane zvýhodniť inak (výhodnejšie) oproti všeobecnému kritériu zavedenému na úpravu tejto ročnej sadzby dane v závislosti od veku vozidla. Súčasné sadzby dane vozidiel kategórie L a M1 sú nízke a regresívne,“ dodalo ministerstvo.