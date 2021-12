Do nových autobusov MHD v Trnave dodatočne namontujú klimatizáciu, objednalo si ju mesto

Mesto Trnava si dodatočne objednalo vybavenie sedemnástich nových autobusov mestskej hromadnej dopravy klimatizáciou v priestore pre cestujúcich. Spoločnosť Arriva Trnava, poskytovateľ služieb mestskej dopravy, zabezpečí dodanie a montáž klimatizačných jednotiek, jedna bude stáť viac ako 22 700 eur.

Arriva Trnava nasadila na linky mestskej dopravy v Trnave sedemnásť nových nízkopodlažných autobusov začiatkom júla tohto roku. Aj keď mali moderné vybavenie, klimatizáciou v nich bola vybavená len kabína vodiča. Podľa vyjadrenia generálneho riaditeľa spoločnosti Petra Nemca nebola klimatizácia v priestore pre cestujúcich medzi požiadavkami mesta.

Mesto Trnava pôvodne klimatizáciu jednoznačne odmietalo ako veľmi neefektívnu pri častých zastávkach a otváraní dverí. Podľa vtedajšieho vysvetlenia radnice by to bola zbytočná finančná záťaž s neadekvátnym výsledkom. Neskôr pod tlakom verejnej mienky vedúci odboru dopravy Mestského úradu v Trnave Maroš Škoda pripustil, že po otestovaní bude klimatizácia do autobusov dodatočne doplnená.

Spoločnosť Arriva Trnava sa k obnoveniu vozidlového parku zaviazala v zmluve s mestom Trnava po tom, ako získala zákazku na poskytovanie služieb mestskej dopravy na desať rokov. Prvých 17 nových autobusov dodala začiatkom júla tohto roku, ďalších 17 nových autobusov dodá v roku 2026, tie by už mali byť vybavené klimatizáciou v štandarde.