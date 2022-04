Doležal podpísal pre cestárov prísľub finančného krytia na výstavbu obchvatu Šale, verejné obstarávanie je na spadnutie

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) už podpísal pre Slovenskú správu ciest (SSC) prísľub finančného krytia na plánovú výstavbu obchvatu Šale na ceste prvej triedy I/75. Cestárom tak podľa šéfa rezortu dopravy teoreticky nič nebráni tomu, aby vyhlásili nové verejné obstarávanie na uvedenú stavbu.

„Po správnosti by mali čakať rádovo do polovice apríla, aby získali hodnotenie Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP). Potrebujeme aktualizovať štúdiu na tento obchvat,“ povedal v stredu Doležal vo vysielaní na sociálnej sieti.

Doležalovi dáva zmysel severný obchvat

Podľa ministra by sa mala spraviť veľká štúdia aj na posúdenie variantov obchvatu Šale, ale vzhľadom na to, že do jeho prípravy sa už investovalo veľa prostriedkov, je už platné územné rozhodnutie aj stavebné povolenie, nedáva mu zmysel iný variant obchvatu ako severný, o ktorom sa rozhodlo už pred niekoľkými rokmi.

„Štúdie fajn, ale vtedy, keď majú zmysel, keď sme v stave nula a máme sa rozhodnúť. Ale tu už to rozhodnutie padlo, čiže celá aktualizácia štúdie mi príde, nie že zbytočná, ale opäť by sme len strácali čas,“ uviedol Doležal.

Spustenie verejného obstarávania

„Viem, aké hodnotenie dostaneme, je tam nejaká chyba vo výpočte. Je jedno, či koeficient vyjde 1,14 alebo 1,24. Nič to nemení na tom, že obchvat treba začať obstarávať v tomto profile,“ podotkol minister.

Analytikom z ÚHP dal slovo, že štúdiu aktualizujú, chybu opravia a štátnym cestárom už dal pokyn spustiť verejné obstarávanie. „Jednoducho už nechcem čakať. Dnes, zajtra Slovenská správa ciest spúšťa verejné obstarávanie,“ dodal Doležal.

Financovanie z eurofondov

Obchvat Šale bude mať takmer 12 kilometrov a jeho súčasťou bude aj 705 metrov dlhý most cez rieku Váh. Projekt sa bude z prevažnej časti financovať z eurofondov.

Cez Šaľu prechádza viac ako dvadsaťtisíc vozidiel denne, z toho takmer štvrtina sú nákladné autá. Severný obchvat odľahčí mesto od tranzitu, ktorý vytvára najmä v popoludňajších hodinách rozsiahle zápchy.

Zrušenie verejnej súťaže

Štátni cestári vlani koncom júna zrušili verejnú súťaž na výstavbu obchvatu Šale za predpokladanú cenu cez 60 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Urobili tak po viac ako dvoch rokoch od začiatku tendra pre nedostatok finančných prostriedkov, ako aj chýbajúce pozemky a stavebné povolenie.

Vyradenie obchvatu zo zoznamu národných projektov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra znamenalo stratu finančného krytia. Výstavba novej cesty bola plánovaná na tri roky. Cestári pri zrušení súťaže oznámili, že sa budú v roku 2022 uchádzať o finančný príspevok pre obchvat z nového Programu Slovensko v programovom období 2021 až 2027.