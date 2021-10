Doležal so schváleným rozpočtom nie je spokojný, Slovensko si zaslúži viac a nie pomalšie vlaky

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) nie je ani nemôže byť spokojný so schváleným návrhom rozpočtu. Spokojní podľa neho nie sú ani viacerí kolegovia vo vláde a dokonca ani minister financií.

„Bolo by nesprávne tvrdenie, keby som povedal, že som spokojný. Chceli sme viac, myslím si, že aj Slovensko si zaslúži viac,“ povedal Doležal vo štvrtok po rokovaní vlády.

Peniaze v rezorte dopravy budú podľa ministra chýbať najmä na údržbu železničnej infraštruktúry. „Opäť len budeme odkladať údržbu a spomaľovať trate a tým pádom budú vlaky opäť pomalšie,“ upozornil Doležal.

Výdavky na cestnú dopravu sú nižšie

Výdavky na dopravu a bývanie by mali v budúcom roku dosiahnuť 3,702 miliardy eur, oproti schválenému rozpočtu na tento rok je to viac o 610,3 milióna eur, resp. o 19,7 percenta. V uvedenom celkovom objeme sú nielen peniaze samotného rezortu dopravy a výstavby, ale aj zdroje všeobecnej pokladničnej správy. Z Plánu obnovy a odolnosti sa pre budúci rok počíta so sumou 175 miliónov eur.

Podľa vládou schváleného návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 najväčšiu časť predstavujú investície do dopravnej infraštruktúry, tie sú v nasledujúcom roku plánované vo výške 1,706 miliardy eur, čo je v porovnaní s aktuálnym rokom o 347 miliónov eur viac.

Rozpočtované výdavky na cestnú dopravu v roku 2022 v objeme 398 miliónov eur sú nižšie o 10 miliónov eur, sú určené na správu, údržbu a opravy ciest I. triedy, diaľnic a rýchlostných ciest.

Výdavky na železničnú dopravu v budúcom roku by mali dosiahnuť 1,017 miliardy eur, oproti tomuto roku je to viac takmer o 93 milióna eur. Z týchto výdavkov prostriedky zo štátneho rozpočtu predstavujú 264 miliónov eur na dotáciu pre Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) a 330 miliónov eur na dotáciu pre Železničnú spoločnosť Slovensko (ZSSK).

Na rozvoj bývania pôjde viac

Na podporu rozvoja bývania v roku 2022 je určených takmer 313 miliónov eur, čo je oproti tohtoročnému rozpočtu o vyše 25 miliónov eur viac.

Uvedená suma obsahuje výdavky Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) vo výške skoro 280 miliónov eur, ako aj dotácie na podporu rozvoja bývania z ministerstva dopravy a výstavby v objeme 20 miliónov eur, či štátnu prémiu k stavebnému sporeniu za šesť miliónov eur a bonifikáciu k hypotekárnym úverom za 6,5 milióna eur.

Na administratívu a ostatné činnosti úradu ministerstva dopravy a výstavby má ísť takmer 262 miliónov eur, je to nárast o 155 miliónov eur. Súčasťou týchto zdrojov sú zvýšené výdavky v objeme 175 miliónov eur zo spomínaného Plánu obnovy a odolnosti.