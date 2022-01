Doležalovo ministerstvo zverejnilo odvolanie NDS proti zrušeniu tendra na výstavbu úseku R2 pri Košiciach (video)

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) zverejnilo na svojom portáli celý text odvolania Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS) proti rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) o zrušení súťaže na výstavbu úseku rýchlostnej cesty R2 pri Košiciach.

Rezort sprístupnil aj štyri odborné posudky, o ktoré sa diaľničiari v odvolaní opierajú, a tie podľa ministerstva potvrdzujú ich tvrdenie o tom, že ekvivalent k zmluvným podmienkam Medzinárodnej federácie konzultačných inžinierov (FIDIC) nie je.

Hrajú s otvorenými kartami

Neštandardné zverejnenie odvolania počas trvajúceho konania na ÚVO minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) vysvetlil tým, že hrajú s otvorenými kartami.

„Rozhodli sme sa zverejniť v plnom znení text nášho odvolania, vrátane príloh, odborných posudkov a výstupov z informačného systému Transparex. Tieto dáta len potvrdzujú to, čo hovoríme,” povedal minister vo videu na sociálnej sieti.

„Od roku 2015 bolo len na Národnej diaľničnej spoločnosti podaných viac ako 250 súťažných ponúk, avšak žiadna z týchto ponúk neobsahuje ekvivalent k FIDIC-u,” dodal Doležal.

Projekty nie sú ekvivalentné

Medzinárodne uznávaný britský odborník na stavebné právo advokát Nicholas Dennys vo videu vyhlásil, že projekty realizované podľa iných štandardov nie sú ani ekvivalentné ani podobné ako podmienky FIDIC.

„Nedá sa povedať, že potenciálne ponuky by mohli byť diskriminované tým, že sa od kľúčových osôb na stavbe vyžaduje skúsenosť s FIDIC-om,” povedal Dennys. Rezort dopravy a NDS sa okrem tohto experta opierajú aj o stanoviská Slovenskej a Českej asociácie konštrukčných inžinierov, ako aj Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Porušenie zákona o verejnom obstarávaní

ÚVO zdôvodnil svoje rozhodnutie o zrušení súťaže na košický obchvat tým, že NDS porušila zákon o verejnom obstarávaní, konkrétne princíp nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania. A to tým, že podľa podmienok účasti uchádzačom navrhnutý riaditeľ stavby a hlavný stavbyvedúci mali mať preukázateľné skúsenosti výlučne podľa zmluvných podmienok vychádzajúcich z podmienok FIDIC.

V dôsledku toho podľa úradu boli potenciálni záujemcovia, alebo uchádzači limitovaní v možnostiach medzinárodných zmluvných podmienok, čo mohlo mať vplyv na menší záujem o účasť v tomto verejnom obstarávaní.

Prvostupňové rozhodnutie úradu nie je zatiaľ právoplatné, diaľničiari sa proti nemu odvolali vlani 31. decembra, rada úradu ako druhostupňový orgán by mala o odvolaní rozhodnúť do 45 dní, v závislosti od priebehu konania. To môže byť prerušené napríklad pre vyžiadanie a prípravu odborného stanoviska.