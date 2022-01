Dopravný úrad vyšetrí prípad neriadeného nákladného vlaku, ktorý prešiel z Barce až do Maďarska

Prípad neriadeného uvoľneného nákladného vlaku, ktorý začiatkom tohto týždňa svojvoľne prešiel z košickej Barce do Maďarska, bude vyšetrovať slovenský Dopravný úrad.

Potvrdil to minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) s tým, že túto výnimočnú udalosť spôsobila súkromná špedičná spoločnosť v rámci činnosti v železničnej stanici Barca.

„Rušňovodič tejto spoločnosti pravdepodobne z nedbalosti, ale to povie až vyšetrovanie, nezabezpečil rušeň proti posunu. Tento sa vzhľadom na sklon trate dal sám do pohybu a prešiel až do Maďarska. Je to veľmi závažná vec,” povedal Doležal vo štvrtok na sociálnej sieti s tým, že treba počkať na výsledky vyšetrovania.

Ako podotkol, išlo o rušňovodiča súkromnej spoločnosti. Vlak nekontrolovane prešiel viac ako dvadsať kilometrov a napokon sa zastavil pri maďarskom Hidasnémeti.