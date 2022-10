Električkovú dopravu do košického U. S. Steel čaká výluka, spoje dočasne nahradia autobusy

Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) obmedzí od štvrtka električkovú dopravu na rýchlodráhe do U. S. Steel Košice. Výluka na rýchlodráhe od Moldavskej po U.S. Steel bude trvať v dňoch od 20. do 30. októbra, spoje náhradnej autobusovej dopravy budú premávať bez zmien cestovných poriadkov v pôvodnom režime. Informovala o tom Vladimíra Bujňáková z DPMK.

Výluka bude prebiehať 20., 21., 24. – 28. októbra v čase od 08:00 do 13:00, 22. a 29. októbra od 08:00 do 24:00 a 23. a 30.októbra od 00:00 do 17:00.

Spoje náhradnej autobusovej dopravy budú zastavovať na električkových, resp. najbližších autobusových zastávkach.